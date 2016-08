Workshop gratuito no Pólen da Unisuam

No dia 31 de agosto, o Pólen, polo de inovação da Unisuam, vai realizar um dos encontros do “Papo de Empreendedor”, evento que tem como objetivo promover workshops com empreendedores de diversos segmentos e que tenham histórias inspiradoras. O tema da vez será “Finanças” e o palestrando convidado é Gilvan Bueno, fundador do projeto Capitalismo Herdeiro e cofundador da Financier Academy, uma instituição que tem como objetivo capacitar estudantes, profissionais e investidores com o que há de mais moderno na teoria de finanças. O evento, que é aberto ao público e gratuito, começa às 15h no Pólen (Av. Paris, 121 – Bonsucesso).