Votação pode salvar Cunha e afundar a Lava Jato

Jabuti na árvore

A votação que derrubou a perda dos direitos políticos da ex-presidente Dilma Rousseff pode ter alguns desdobramentos imediatos e outros que estão no campo dos boatos que circulam em Brasília. No primeiro caso está a declaração do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), para quem a decisão do ministro Ricardo Lewandowski de permitir votar separadamente um destaque pode abrir um precedente e mudar o rito do processo de cassação do deputado afastado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), na Câmara.

No segundo, a especulação de que a Lava Jato pode ser o objeto final de um acordo que preservaria políticos de todos os partidos envolvidos no escândalo.

De acordo com Maia, a decisão do ministro, que teve como base o Regimento da Câmara dos Deputados, abre caminho para que, em vez do parecer do Conselho de Ética, seja posto em votação um projeto que pode sofrer alterações no plenário. Ele afirmou que uma definição sobre o tema será coletiva. “Não estou dizendo que vai, mas temos que avaliar com cuidado”, disse.

Para PSDB e DEM, a bancada do PMDB fechou um acordo com o PT para salvar a ex-presidente. “É um acordo que está preocupando a todos nós, que é um acordo feito entre a bancada do PMDB e a bancada do PT. Isto realmente é algo que nos surpreendeu, nós não esperávamos”, afirmou o líder do DEM, senador Ronaldo Caiado (GO).

Os líderes do PMDB e do governo garantem que não houve uma orientação para que os senadores votassem favoravelmente ao apelo dos petistas pela manutenção dos direitos da ex-presidente.

O advogado de defesa de Dilma, o ex-ministro José Eduardo Cardozo considerou “absurda” a acusação de que houve um acordo. “É um absurdo. Quem fez acordo com o Eduardo Cunha foi a oposição. O PSDB apoiou Eduardo Cunha para a presidência da Câmara e a Dilma foi contra. O PSDB discutiu com Eduardo Cunha o início do processo de impeachment e Dilma, obviamente, foi contrária a isso”, acrescentou o ex-ministro.

O deputado federal afastado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) disse, por meio de nota, que é protagonista do impeachment. Para ele, seus atos foram “confirmados por sucessivas votações, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal, atestando a lisura dos meus atos”.