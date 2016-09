Algumas frases populares traduzem com precisão alguns sentimentos coletivos. “Vontade de quero mais”, por exemplo, se aplica bem nesse final de Olimpíada. Traduz uma emoção provocada pela intensidade do momento, pela alegria de vermos tantos brasileiros fazendo história. Mas, principalmente, pela certeza de que podemos ir mais longe, fazer melhor e de forma mais coordenada e consistente. Acordamos assim hoje – querendo mais Thiagos, Rafaelas, Martas, Diegos, Isaquias e tantos outros.

Queremos mais medalhas, mais atletas transformando a realidade de suas famílias e comunidades a partir do esporte, queremos mais transparência na aplicação dos recursos públicos para este fim, mais patrocinadores comprometidos em projetos de longo prazo. Queremos mais, muito mais.

Podemos ir mais longe, fazer melhor

e de forma mais consistente

Essa alegria por espasmos tem seu valor, não nego. Levanta a autoestima da população, faz o olho voltar a brilhar; mas ela pode ser mais constante e menos atrelada à sorte. Sucesso se constrói.

Não por acaso a China arrematou 70 medalhas nessa Olimpíada, sendo 26 de ouro. Deixando os desdobramentos sociais, a China desenhou um projeto para o futuro do país em desempenho esportivo e vem avançando nas conquistas. O projeto chinês se concentrou em identificar potenciais talentos na fase escolar e apostar em algumas modalidades como ginástica artística, levantamento de peso, taekwon-do, tênis de mesa e badminton, entre outros. Existe vontade, investimento, gestão do esporte em suas várias frentes, e existe um plano.

Em outros países, como EUA e alguns da Europa, o esporte pode ser uma carreira promissora, com braços além dos campeonatos e medalhas, para onde um atleta pode caminhar além das quadras e piscinas quando encerra a fase das disputas. Muitos deles seguem carreiras consagradas como técnicos, preparadores físicos, gestores de carreiras de jovens atletas, executivos no segmento. Aqui essa possibilidade é muito rara, com poucas oportunidades no futebol, mas praticamente nulas em qualquer outra modalidade. Um número muito reduzido de atletas no Brasil consegue construir um patrimônio razoável, que o ampara na maturidade ou velhice, a partir de uma dedicação exclusiva ao esporte.

Mesmo a criação de bolsas do governo para este fim, e que realmente têm apoiado muitos atletas brasileiros, a iniciativa carece ainda do principal: gestão.

Não é só com recursos financeiros que se viabiliza uma virada cultural que por séculos é deficitária. É preciso que esses recursos sejam administrados de forma transparente, com foco no que realmente importa para se sustentar um projeto de expressão no setor esportivo. Com programas de incentivo desde a infância e com a construção de um alicerce que crie sustentação de longo prazo. Que confiança tem um pai hoje para motivar seu filho a tornar-se profissional em um esporte, por mais vocação e talento que ele tenha?

A cerimônia de encerramento da Rio 2016 nem tinha começado, e a CBF já cogitava a possibilidade de extinguir a seleção permanente de futebol feminino. Um bom exemplo do quanto estamos longe de ter um olhar maduro para o esporte.

O país precisa entender que qualquer mudança só acontece de fato a partir de visão de longo prazo. Estamos sempre colhendo migalhas, quando colhemos, por conta de não ter políticas sérias, consistentes, alicerçadas em resultados de qualidade. É assim na educação, na saúde, nas questões de mobilidade urbana e, claro, no esporte. Vivemos de ciclos eleitoreiros, de pautas e projetos com objetivos imediatos e superficiais, para serem anunciados em palanques. Quando acaba a espuma, o copo está vazio.

O desabafo não desqualifica nenhuma medalha conquistada tão bravamente por nossos atletas, nem anula o grito de “vai, Brasil” nesses dias de tanta torcida, surpresa, alegria e orgulho. Todos nós, brasileiros, merecíamos essa injeção de ânimo.

A ideia aqui é convidar a todos a contribuir para que esse impulso não morra. Não seja abafado pelas notícias de economia, de política, pela ausência de segurança pública e pela rotina, até que um novo evento esportivo, com alguma sorte, nos alegre com medalhas e histórias cheias de luta de alguns heróis que insistem em vencer mesmo sem nenhum apoio concreto para tal.

A sorte precisa de ajuda. E na maior parte das vezes ela vem para quem trabalha duro.

Ademar Couto

Sócio da Odgers Berndtson Brasil.