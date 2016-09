Volume de serviços na Bahia cai em julho

Os resultados da Pesquisa Mensal de serviços, realizada pelo IBGE, apontam que o volume de serviços, em julho de 2016, quando comparado com junho de 2016, obteve uma retração de 3,6%. Já na comparação com julho de 2015, houve queda de 7,9%. O indicador acumulado no ano retraiu 8,5%, e nos últimos 12 meses caiu 9,4%. As informações foram analisadas pela Superintendência e Estudos Sociais e Econômicos da Bahia (SEI), autarquia vinculada à Secretaria de Planejamento (Seplan).

Na mesma pesquisa, a receita nominal de serviços apontou, em julho de 2016, o indicador na série livre de influências sazonais, um decréscimo de 1,9% quando comparado com junho de 2016 e queda de 2,6% na comparação com julho de 2015. No indicador acumulado no ano retraiu 2,9% e no acumulado em 12 meses houve queda de 3,9%.

Os resultados do volume por atividade, quando comparado com o mesmo mês do ano anterior, contabilizaram variações positivas, para serviços profissionais, administrativos e complementares (12,8%), e outros serviços (6,8%). Quanto às atividades que retraíram, cabe destacar os resultados vindos de transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio e serviços prestados às famílias, que registraram as maiores retrações, 21,2% e 9,8%, respectivamente

Os resultados da receita nominal por atividade, quando comparado com o mesmo mês do ano anterior, contabilizaram variações positivas, para serviços profissionais, administrativos e complementares (22,2%), e outros serviços (15,8%). Quanto às atividades que puxaram o indicador para baixo, cabe destacar os resultados contabilizados por transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (-17,9%); serviços de informação e comunicação (-3,4%); e serviços prestados às famílias (-2,1%).

O resultado do volume no acumulado do ano de 2016 apontou retração de 8,5% em relação ao mesmo período de 2015. Nesta análise, todas as atividades apresentaram retração com destaque para outros serviços (-12,8%) apontou a maior queda entre as atividades.

Quanto à receita nominal, marcou queda de 2,9% em relação ao mesmo período do ano anterior. Por ordem de magnitude, a atividade de transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (-5,7%) apresentou a maior retração, seguido pelas atividades outros serviços (-5,5%) e serviços de informação e comunicação (-3,6%). Por outro lado, as atividades de serviços prestados às famílias (1,9%) e serviços profissionais, administrativos e complementares (0,9%) ampliaram no mesmo período.

O resultado acumulado do volume nos últimos 12 meses, retraiu 9,4% em relação ao mesmo período de 2015. Nesta análise, todas as atividades apresentaram retração com destaque para outros serviços (-19,4%) que apontou a maior queda entre as atividades. Já à receita nominal, marcou queda de 3,9% em relação ao mesmo período do ano anterior. Nesta análise, as atividades de outros serviços; serviços profissionais, administrativos e complementares; serviços de informação e comunicação; e transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio decresceram 12,4%; 5,6%; 4,3% e 3,1%, respectivamente. Em sentido oposto, os serviços prestados às famílias marcaram expansão de 2,7% no período.

Das unidades da Federação, apenas Roraima (4,1%) apresentou variação positiva no volume de serviços, quando comparadas com o mês de julho de 2015. Por outro lado, as unidades que apontaram as maiores variações negativas no volume foram: Rondônia (-14,0%), Amazonas (-12,5%), Amapá (-12,1%) e Santa Catarina (-10,8%). Na mesma análise, as principais unidades da Federação que ampliaram a receita nominal de serviços foram: Distrito Federal (5,3%), Roraima (5,2%) e São Paulo (3,1%). Por outro lado, as Unidades que apontaram mais intensamente variações negativas na receita foram: Acre (-12,2%), Amapá (-12,0%), e Sergipe (-9,2%).

O volume das atividades turísticas no Brasil, quando comparado com o mesmo mês do ano anterior, registrou queda de 0,2% quando comparadas com o mês de julho de 2015. As UFs que puxaram o indicador para baixo, cabe destacar os resultados contabilizados por Minas Gerais (-9,5%) que apresentou o maior impacto negativo, seguindo pela Bahia (-7,5%), e Ceará (-4,9%).

Para essa atividade é importante mencionar os resultados positivos oriundos do Goiás (5,4%), São Paulo (4,9%) e Pernambuco (4,1%), que diminuíram a retração observada no indicador.

A receita nominal das atividades turísticas, quando comparada com o mesmo mês do ano anterior, retraiu em sete unidades, com destaque para Ceará (-8,7%), Bahia (-4,2%) e Minas Gerais (4,1%) que registraram as maiores variações negativas no período. Em sentido oposto, as unidades de Goiás e São Paulo, contabilizaram a mesma variação positiva (6,6%).

Confiança do empresariado avança em agosto – Já o Indicador de Confiança do Empresariado Baiano (Iceb), índice que avalia as expectativas das entidades representativas do setor produtivo do estado, apresentou, em agosto, um quadro de menor pessimismo comparativamente ao observado no mês anterior.

O indicador apontou o quinto avanço seguido da confiança. O Iceb marcou -270 pontos no referido mês, melhora de 63 pontos em relação ao de julho (-333 pontos). A melhora de agora sucede um avanço de 62 pontos em junho e um de 13 pontos em julho. Com a confiança ainda em patamares consideravelmente baixos, não há clareza quanto a um resgate do otimismo no curto prazo.

Apesar do progresso neste mês, a expectativa geral do empresariado baiano continuou na zona de pessimismo. A melhora do nível de confiança, captada na passagem de julho a agosto, foi disseminada por todos os quatro grupamentos de atividades (agropecuária, de -233 a -214 pontos; indústria, de -341 a -289; serviços, de -335 a -269; e comércio, de -363 a -285).

O setor de agropecuária completou quatro meses seguidos de recuperação, mantendo-se como atividade menos pessimista. Na Indústria, as expectativas melhoraram pelo quinto mês consecutivo. A atividade fabril, no entanto, apontou o menor nível de confiança entre os segmentos no mês. O nível de confiança do setor de serviços voltou a avançar, atingindo o menor nível de pessimismo desde janeiro de 2015. O nível de confiança do comércio apresentou o quinto avanço seguido, permitindo que, após cinco meses, o setor deixasse de exibir o maior nível de pessimismo entre as atividades.

Do conjunto de itens avaliados, crédito, PIB estadual e PIB nacional foram as variáveis com as piores expectativas do empresariado baiano. Em contrapartida, exportação, juros e inflação apresentaram os indicadores de confiança menos deteriorados.