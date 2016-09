Vizinha suspeita de envolvimento em abuso de criança de dois anos é presa no Rio

A Polícia Civil prendeu hoje Thuanne Pimenta dos Santos, de 23 anos, suspeita de envolvimento no caso da criança de 2 anos que foi encontrada nua no carro de um coronel reformado da Polícia Militar no Rio Janeiro. A mulher, contra quem foi expedido um mandado de prisão temporária, é vizinha da criança.

Ela é suspeita de ter levado a criança até o carro do coronel Pedro Chavarry Duarte, de 62 anos, que foi preso em flagrante depois que a criança foi encontrada em seu carro, no estacionamento de uma lanchonete.

A prisão da mulher foi decretada pela juíza Maria Izabel Pena Pieranti, a pedido da delegada Cristiana Onorato, da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima da Polícia Civil fluminense.

Na decisão, a magistrada considerou que a medida cautelar se faz necessária para o melhor andamento das investigações. A juíza também deferiu a busca e apreensão de fotografias, computadores, aparelhos de celular e documentos úteis às investigações em endereços relacionados aos acusados.

O caso está em fase de inquérito e o Ministério Público ainda não ofereceu denúncia ao Tribunal de Justiça do Rio.

Segundo a assessoria de imprensa da Polícia Militar, o coronel reformado também é acusado de oferecer “vantagens” aos policiais militares que o prenderam. A equipe recusou a oferta e levou o coronel à delegacia.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, além de responder perante a justiça comum, ele também será submetido a um Processo Administrativo Disciplinar dentro da corporação que poderá expulsá-lo. Em nota, a Polícia afirma que repudia e combate este e qualquer outro tipo de crime.

A Secretaria Estadual de Assistência Social e Direitos Humanos divulgou ontem uma nota informando que o coronel já havia sido preso sob a acusação de tráfico de crianças na década de 90, quando ele ainda era capitão.

Com informações da Agência Brasil