Vice-procuradora pede exoneração e diz que Temer está sendo delatado

A vice-procuradora-geral da República, Ela Wiecko, pediu exoneração do cargo. A decisão foi tomada nesta terça-feira, após a divulgação de imagens de um evento realizado em junho, em Portugal, onde a procuradora apoiou estudantes que fizeram uma manifestação contra o impeachment da presidenta afastada Dilma Rousseff. Ela continuará na PGR, onde exerce cargo vitalício de subprocuradora.

Nas imagens, postadas no canal de sindicatos de São Paulo no YouTube, Ela Wiecko aparece segurando uma faixa com os dizeres “Contra o Golpe”. Em entrevista à revista Veja, além mostrar seu desencanto com relação a Temer ao afirmar que “eu estou incomodada com essas coisas que estão acontecendo no Brasil. Acho que não foi da melhor forma possível. E pelas coisas que a gente sabe do Temer, não me agrada ter o Temer como presidente. Não me agrada mesmo. Ele não está sendo delatado? Eu sei que está. Eu não sei todas as coisas a respeito das delações, mas eu sei que tem delação contra ele”.

No início do mês, Manoel Lauro Volkmer de Castilho, marido de Ela Wiecko, pediu exoneração do gabinete do ministro Teori Zavaski relator da Operação Lava Jato no Supremo, depois de assinar uma petição na qual advogados defenderam o recurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Comitê de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU).