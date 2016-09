Vice-presidente de Gestão de Ativos de Terceiros da Caixa é exonerado

O governo publicou hoje, no Diário Oficial da União, a exoneração do vice-presidente da Caixa Econômica Federal, Marcos Roberto Vasconcelos, responsável pela gestão de ativos de terceiros. De acordo com decreto, Vasconcelos foi exonerado a pedido. A decisão tem efeito retroativo a 26 de julho deste ano.

Entre outras funções, a vice-presidência de Gestão de Ativos de Terceiros é responsável pela gestão do Fundo de Investimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FI-FGTS), que faz aplicações de recursos em projetos de infraestrutura.

Agência Brasil