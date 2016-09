Vendas virtuais na Black Friday equivalem a sete sextas-feiras comuns

A Black Friday, data de descontos que entrou no calendário do varejo brasileiro mais fortemente em 2013, mudou o comportamento sazonal das vendas no ano – principalmente para os lojistas de comércio eletrônico. A sexta-feira de descontos já corresponde a sete sextas-feiras comuns em volume de vendas somente no varejo virtual, considerando o desempenho da data no último ano.

É o que mostra um estudo inédito da Cielo, empresa de tecnologia e serviços para o varejo, sobre o comportamento do varejo e da Black Friday nos últimos cinco anos. A análise foi feita a partir de dados do Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA).

O estudo mostra ainda que, entre 2012 e 2015, o número de lojas de comércio eletrônico que participaram da Black Friday – ou seja, que tiveram um salto significativo nas suas vendas na data – cresceu nove vezes.

– A Black Friday mostrou que veio para ficar, a data tem se comportado como um dos últimos grandes picos de compras do ano, substituindo parte do movimento do Natal. Principalmente para o varejista de comércio eletrônico, é a grande oportunidade de bater a meta – afirma Gabriel Mariotto, gerente de Inteligência da Cielo.

E a data promocional também colou no varejo físico: o número de lojas que se beneficiaram da sexta-feira de descontos dobrou para 43 mil no último ano na comparação com 2012. Essas lojas realizaram 3,6 vezes mais vendas em relação a uma sexta-feira comum.

O estudo revela um crescimento médio de 25% ao ano em receita nominal de vendas para o comércio eletrônico nos últimos cinco anos, contra uma média de 10% ao ano do varejo em geral.

No período, destacaram-se no comércio eletrônico os setores de varejo alimentício especializado, como lojas de bebidas e de chocolates, com crescimento de 43% (sobre 13% no varejo em geral); drogarias e farmácias (37% contra 17%); cosméticos (29% contra 11%) e turismo e transporte (28% contra 10%).

Os dados da Cielo também revelam o comportamento de consumo no varejo eletrônico: aqueles que realizaram ao menos uma compra virtual no primeiro semestre de 2016 tiveram, em média, 25% de seus gastos totais feitos no comércio eletrônico. No período, a frequência de compras neste canal foi de 4,4 vezes, com uma média de gastos virtual por cliente de R$ 722. Já o tíquete médio por compra foi de R$ 164.

O comércio eletrônico já representa 6% do faturamento do varejo. Em alguns segmentos mais consolidados nas vendas por esse canal, como artigos esportivos, essa participação chega a 20%.

Google – O Google também apresentou, em São Paulo, uma pesquisa sobre a data. Segundo o levantamento, o mercado está otimista com a Black Friday 2016: além do crescimento das vendas nas datas especiais, as buscas no Google também indicam que o consumidor está se planejando cada vez mais para as compras. Do início de 2014 ao início deste ano, as buscas por este critério aumentam cerca de 60% ano a ano

No ano passado, enquanto o comércio eletrônico cresceu 15%, as vendas no Black Friday aumentaram 38%; a expectativa com relação à próxima Black Friday 2016 é grande: três em cada quatro consumidores virtual se dizem engajados ou animados com a edição deste ano; o gasto médio do consumidor em 2015 foi de R$ 1.098, o dobro das outras datas sazonais; os consumidores que pretendem comprar eletroeletrônicos e eletrodomésticos foram os que mais disseram que pretendem esperar a Black Friday.

Além desses dados, o Google também divulgou uma pesquisa interna com as buscas de itens e marcas na data. Esses dados refletem o comportamento do consumidor virtual e físico, além do maior planejamento e preocupação pelo preço.