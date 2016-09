Vendas no varejo na China aumentam 10,6% em agosto

As vendas no varejo de bens de consumo na China cresceram 10,6% em termos anuais em agosto, uma alta ante os 10,2% registrados em julho, devido às fortes vendas virtuais.

As vendas varejistas de bens de consumo somaram 2,75 trilhões de iuanes (US$ 410,4) no mês passado, segundo o Departamento Nacional de Estatísticas (DNE) terça-feira.

Os dados mostraram a forte capacidade de consumo nas áreas rurais, com o varejo se expandindo 10,9%, ultrapassando a taxa de 10,6% nas áreas urbanas.

Nos primeiros oito meses do ano, as vendas varejistas de bens de consumo na China aumentaram anualmente 10,3%, para 21 trilhões de iuanes.

De janeiro até agosto, as vendas virtuais saltaram 26,7% em termos anuais, para 3 trilhões de iuanes.

O varejo contribui significativamente para o crescimento da China, que transforma a economia dirigida pela exportação para uma sociedade de consumo.

Em 2015, o consumo contribuiu com 66,4% do PIB da China, um aumento de 15,4 pontos percentuais em relação a 2014.

Para aproveitar mais o potencial de mercado, a China está explorando oportunidades nas áreas rurais subdesenvolvidas, assim como o comércio eletrônico, com o objetivo de impulsionar as vendas.

Os varejistas chineses virtuais, entre eles Alibaba e jd.com, têm expandido sua rede de serviço e estabelecido lojas físicas nas áreas rurais, que são equipadas com computadores e exibição de produtos para que as compras virtuais sejam mais acessíveis aos moradores do interior.

Agência Xinhua