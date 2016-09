Vendas e compras de aço devem cair até 5% este ano

As vendas e compras de aço da rede de distribuidores da commodity devem cair menos do que o esperado este ano, recuando no máximo 5%, informou o presidente do Instituto Nacional dos Distribuidores de Aço (Inda), Carlos Loureiro.

No mês passado, Loureiro chegou a afirmar que as vendas cairiam entre 6% e 7%, mas os dados do setor vem consolidando uma estabilização a cada mês. No primeiro trimestre do ano, após um início ruim para o setor, a percepção chegou ser ainda mais negativa, de que as vendas poderiam cair 10%, porém, uma melhora foi sentida a partir do segundo trimestre.

“Chegamos a pensar em mexer nesses números por conta de primeiro trimestre muito ruim, mas vamos fechar com queda de perto de 5% ou até um pouco menos, tanto em compra quanto em vendas. A principal razão é grande queda das importações”, disse Loureiro.

A grande queda das importações de aço principalmente da China favoreceu a rede de distribuição nacional. A penetração das importações tem reduzido ao longo deste ano em função de um câmbio menos favorável e da maior dificuldade dos empresários para obter crédito. Em agosto, por exemplo, as importações registraram queda de 53,1% frente ao mesmo mês do ano passado.

Agosto

As compras de aço pela rede de distribuição em agosto subiram 20,5% em relação ao mesmo mês de 2015, totalizando 264,6 mil toneladas, de acordo com o Inda. Em relação a julho, as compras avançaram de 18,2%. O volume inclui chapas grossas, laminados a quente, laminados a frio, chapas zincadas a quente, chapas eletro-galvanizadas, chapas pré-pintadas e gavalume.

Já as vendas de aços planos realizadas pela rede de distribuição alcançaram 253,1 mil toneladas no mês passado, o que significou uma queda de 0,5% ante agosto de 2015. Na comparação com julho, foi registrada uma alta de 0,9%.

Com esse desempenho, os estoques da rede de distribuição ficaram em 883,3 mil toneladas em agosto deste ano, o que representou um aumento de 1,3% na relação mensal. O giro dos estoques ficou em 3,5 meses em agosto, estável ante julho.

Para setembro, o Inda projeta que tanto as vendas quanto as compras mantenham-se estáveis.

Carvão

A forte alta verificada nos preços globais do carvão deve fazer com que os preços internacionais do aço fiquem relativamente estáveis, afirmou oCarlos Loureiro. “Não vejo chance do preço chinês cair com o carvão nos atuais níveis”, disse, durante entrevista coletiva à imprensa. “A China usa muito alto-forno.”

Segundo o executivo, o carvão chegou a ser negociado em patamares próximos de US$ 80 por tonelada no início do ano, chegando agora ao nível de US$ 214 por tonelada. “O carvão deu um susto em todo mundo, e esse é um dos fatores que vai segurar muito o preço internacional do aço.”