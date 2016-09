Vendas do comércio em queda ainda não mudam tendência de recuperação para segundo semestre

Dados divulgados nesta terça-feira da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que os dados das vendas do varejo ainda devem demorar a reagir aos primeiros sinais de melhora da confiança: após subir 0,3% em junho, o dado de julho recuou 0,3%, praticamente neutralizando o resultado positivo do mês anterior. Para o presidente do SPC Brasil, Roque Pellizzaro, os dados reforçam o cenário de que a economia entrou em uma fase de estabilização.

– Enquanto alguns dados já mostram a saída do pior momento da recessão econômica, com especial destaque para confiança e em menor medida a produção industrial, outros ficarão patinando em um patamar neutro até que sejam puxados pela volta do emprego e da renda. Este é o caso das vendas no varejo – explica Pellizzaro.

Para o presidente do SPC Brasil, o resultado abaixo das expectativas nas vendas do varejo não muda a perspectiva otimista para este segundo semestre e para o próximo ano.

– Nesta atual fase de estabilização da economia são esperados comportamentos erráticos de algumas variáveis, em especial daquelas que demoram mais a reagir. No entanto, se novas pioras forem confirmadas nos próximos meses isso poderá implicar em perspectiva de recuperação mais lenta do que esperado.

No caso do comércio varejista ampliado, o recuo de julho foi de 0,5%, aprofundando a queda de 0,2% do mês anterior. Na variação anual, a queda era de 10,2% em maio, passou para 8,1% em junho e piorou novamente para 10,2% em julho.

– Resultados ruins ainda são vistos nos itens ligados a crédito como veículos e material de construção, mas também de setores ligados a renda como tecidos, vestuário e calçados e livros e papelaria.

Inadimplência no varejo é estabilizada pelo avanço dos cartões próprios

De acordo com pesquisa realizada pela Federação do Comércio do Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio-RJ) em parceria com o Instituto Ipsos, o número de consumidores que utilizam o cartão de crédito caiu de 42% em 2015, para 40% neste ano. Já o número de consumidores que usam cartões de lojas e supermercados subiu de 25% para 28%.

Os dados mostram que, em um esforço para garantir mais vendas, muitos varejistas têm recorrido ao cartão próprio (private label), pois a modalidade de pagamento tem contribuído para a estabilização do número de inadimplentes no país.

Nos últimos anos, com o aquecimento da economia nacional impulsionada pela criação do Plano Real, o Brasil vivenciou a ascensão da nova classe média. Formada pelas camadas C, D e E, ela passou a ter um papel importante no crescimento do consumo do país. Junto a isso, passaram a lidar cada vez mais com o uso dos serviços bancários e incorporaram os cartões a sua rotina. Mas, se para algumas pessoas só existem as opções crédito e débito, outras duas modalidades estão mais presentes no dia a dia dos consumidores do que se imagina: private label e co-branded.

Os cartões private label são concedidos pelo varejista e destinados às compras feitas em uma determinada loja, que os emite em parceria com um banco ou financeira. Entre os benefícios oferecidos estão descontos, parcelamentos com prazos maiores, ofertas especiais e de uso restrito ao estabelecimento. Já os Co-branded não se restringem a uma loja em particular. Eles podem incluir vantagens do próprio banco ou da financeira emissora e afiliados a outras lojas ou instituições. Além disso, também oferecem privilégios relacionados ao próprio parceiro emissor como, por exemplo, descontos, programas de pontos e milhagem e, principalmente, uma maior abrangência na sua utilização.

Segundo estimativa da Associação Brasileira de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs), em 2022, os negócios gerados pelos cartões private label e Co-branded devem atingir, juntos, a marca de R$ 293 bilhões. Ainda segundo a Abecs, a modalidade private label representa 12% do faturamento total dos cartões de crédito no Brasil.