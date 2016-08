Várias explosões atingem Plataforma de lançamento em Cabo Canaveral, na Flórida

Uma explosão foi registrada na plataforma de lançamento em Cabo Canaveral, na Flórida, hoje (1º). O incidente ocorreu em um teste de rotina com o veículo de lançamento Falcon 9, desenvolvido pela SpaceX. As informações são da Agência Ansa. Não há informações sobre vítimas ou feridos durante a explosão.

De acordo com a mídia norte-americana, as seguidas explosões ouvidas na plataforma foram sentidas a quilômetros de distância do local.

Ainda de acordo com os jornais, o equipamento deveria levar um satélite isralense para o espaço no próximo sábado (3) e, pelas primeiras informações, o objeto não estava a bordo do Falcon 9 durante o teste.

De acordo com o Escritório de Gestão de Emergências do Condado de Brevard “não há riscos” para a população que mora próximo ao local, após a explosão.