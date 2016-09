Varejo: julho mantém trajetória de queda menor nas vendas totais

As vendas do varejo continuaram a apresentar queda em julho de acordo com o SpendingPulse, indicador mensal de varejo da Mastercard, caindo 4,3% em relação a julho do ano passado.

No entanto, as vendas totais ao longo dos últimos três meses tiveram retração de 4,2% comparadas ao mesmo período do ano anterior, ligeiramente acima da queda de 4,5% do segundo trimestre. O número demonstra a trajetória de arrefecimento nas quedas, que acompanha as vendas totais desde janeiro de 2016.

Houve alguns pontos positivos para o varejo, como o desempenho positivo, embora modesto, de setores como materiais de construção. Os produtos farmacêuticos também superaram as vendas totais, embora o setor tenha encolhido em julho comparado ao mesmo período em 2015.

Além disso, o setor de comércio eletrônico ganhou fôlego em julho, crescendo 2,2% em relação ao mesmo período de 2015, uma considerável melhora em comparação à queda de 0,1% do segundo trimestre. As vendas online de eletrônicos, móveis e vestuário foram os destaques, embora produtos farmacêuticos e hobbies & livraria tenham ficado atrás do desempenho geral do período.

A confiança dos consumidores continuou a crescer em julho, refletindo uma melhoria gradual da percepção do ambiente econômico. No entanto, a taxa de desemprego continua elevada, e a inflação ainda gera impactos sobre a massa salarial.

– Embora o varejo continue a realizar esforços, há sinais de que a situação possa ter atingido um nível crítico – afirma Kamalesh Rao, diretor de Pesquisa Econômica da Mastercard Advisors.

Segundo ele, “o ambiente macroeconômico continua a enfrentar diversos desafios, o que torna fraca a perspectiva de curto prazo”.

As regiões Sudeste (‑3,3%) e Centro‑oeste (‑2,5%) tiveram desempenho acima da média, enquanto Norte (‑6,6%), Nordeste (‑5,6%) e Sul (‑6,7%) ficaram abaixo do registrado pelo varejo, na comparação com o mesmo período do ano anterior. Os setores analisados em março foram farmacêutico, material de construção, supermercados, artigos de uso pessoal e doméstico , vestuário, móveis, eletrodomésticos e combustíveis.