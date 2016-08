Varejo Go!

Diferentemente do que boa parte dos veículos de comunicação têm apontado, o varejo vem, aos poucos, se recuperando. Talvez não seja a retomada esperada pela maioria dos empresários, mas o fato é que o setor está confiante que a segunda metade de 2016 possa reparar os prejuízos e incertezas do começo deste ano, tão marcado por demissões e ajustes. Quem fez a lição de casa e se preparou, dando especial atenção ao seu comércio, agora colhe lucros.

Várias são as datas que prometem ajudar a expansão tanto do setor de comércio quanto de serviço. Leia-se Natal, Dia dos Pais e Dia das Crianças, além de eventos como a Black Friday e Cyber Monday, que impactam muito o comércio eletrônico, e de uma recuperação, embora ainda pequena, da economia brasileira.

Jogo pode atrair público para dentro

dos estabelecimentos comerciais

Os eventos do mês de agosto já pronunciaram a melhorada esperada. Basta olhamos para os jogos olímpicos, que trazem um público com grande potencial de compra, o que pode ser uma oportunidade de aumento de vendas para vários segmentos do varejo. Como o franchising manteve-se estável durante a crise, os gestores podem aproveitar este período para incrementar ainda mais o seu negócio, principalmente aqueles relacionados a área de esporte, saúde, beleza, porque o momento pode resultar em um forte apelo de venda principalmente para itens esportivos e moda fitness.

As empresas podem, por exemplo, criar peças mercadológicas ou campanhas de marketing usando a temática dos jogos, como por exemplo, franquias de academia. Usar o espírito olímpico ou usar o foco em algum esporte que venha ganhando destaque, como o judô por exemplo, para ganhar mais notoriedade. Quem atua no segmento da alimentação pode impulsionar a venda de sucos, vitaminas.

De olho na galera antenada as novidades tecnológicas e ao universo de games, temos o lançamento do aplicativo Pokémon Go. Além de chamar a atenção das crianças e adolescentes que são fãs da série, o game pode atrair esse público, e seus pais, para dentro dos estabelecimentos comerciais. Para os empresários que ainda não sabem como a novidade funciona, fica a dica: quem baixa o aplicativo consegue ver alguns pontos de interesse ou turísticos já marcados previamente no celular. Como aproveitar isso? Comprando os bichinhos para colocar dentro da sua loja, shopping ou prestadora de serviço.

Trata-se de uma oportunidade ímpar de aproveitar o uso da tecnologia, que podemos chamar de realidade aumentada. Além da criação do fluxo, é possível promover uma fidelização. Por exemplo, enfatizar que quem for até o local e conseguir captura o Pokémon pode ganhar um desconto, jantar grátis, brinde. A moda, promete impulsionar tanto varejo de produtos quanto de serviço. Go, empresários!

Anderson Ozawa

Consultor, é presidente da Prevenção de Perdas Brasil. E professor convidado da FIA e da Anhanguera.