Varejo carioca espera melhora com Dia das Crianças

O comércio lojista carioca estima um crescimento de 2% nas vendas para o Dia das Crianças – uma das datas comemorativas mais importantes do setor. É o que mostra a pesquisa Expectativa de Vendas do Centro de Estudos do Clube dos Diretores Lojistas do Rio de Janeiro (CDL-Rio), que ouviu 500 lojistas cariocas dos ramos de brinquedos, roupas, calçados, eletrônicos e artigos esportivos. Dos entrevistados, 29,4% tem lojas no Centro, 25,5% na Zona Oeste, 24,5% na Sul e 20,6% na Norte.

Segundo a pesquisa o ambiente no comércio é de moderado otimismo, mostrando que apenas 51% dos lojistas esperam crescimento nas vendas. Eles acreditam que brinquedos (30,4%), roupas (22,5%), calçados incluindo tênis (12,7%), mochilas e acessórios, jogos eletrônicos, artigos esportivos, tablet, iPhone, celulares e livros devem ser os presentes mais procurados.

Os lojistas estimam também que o preço médio dos presentes por pessoa deve ser de cerca de R$ 120,00 e que 97,6% dos clientes deverão utilizar o cartão de crédito parcelado como forma de pagamento, seguido de cartão de loja, cheque pré-datado, dinheiro, cartão de débito e carnê.

O presidente do CDL-Rio, Aldo Gonçalves, diz que a estimativa de vendas do comércio para o Dia das Crianças é de moderado otimismo, levando em consideração que as datas comemorativas anteriores (entre elas Dia das Mães, dos Pais e dos Namorados) não alcançaram as expectativas dos lojistas. Segundo ele a data é o Natal para o segmento de brinquedos, que a exemplo do comércio como um todo também vem sofrendo bastante com o atual cenário da economia, além de enfrentar a concorrência desleal do comércio informal, que em datas como esta inundam a cidade com produtos piratas e contrabandeados.

– Apesar disso, os lojistas estão fazendo a sua parte. Continuam inovando para seduzir os pais e avós e apostam nas promoções, diversificação de planos de pagamento e crédito mais fácil – conclui Aldo.

Apostando nas vendas, os comerciantes renovaram os seus estoques e, como estratégia para atrair os consumidores, estão investindo em propaganda, promoção, na decoração da loja e vitrine, no desconto do total das compras, nas facilidades de pagamento e no lançamento de produtos entre outras ações.

A pesquisa mostra ainda que os pais (77%), os avós (17,5%) e os tios e padrinhos são os que mais presenteiam e a maioria das crianças (51%) é quem escolhe o próprio presente.