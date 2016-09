Valor de passagens aéreas sobe menos de 2% em 2016

O Brasil passou por momentos difíceis em sua economia, fazendo com que a inflação surgisse em diversos produtos e que ficasse acumulada em mais de 8% nos últimos 12 meses. No setor de passagens aéreas, no entanto, mesmo com instabilidades, o aumento médio para o ano é menor do que o esperado: apenas 1,39%.

Em ano de grandes eventos acontecendo no país, especialmente no Rio de Janeiro, como as Olimpíadas e as Paralimpíadas, os destinos mais buscados para este segundo semestre foram a capital carioca, São Paulo, Recife e Salvador, segundo indicado pela pesquisa da agência de viagens online ViajaNet.

– Apesar da instabilidade econômica, os preços das passagens se mantiveram muito abaixo da inflação, permitindo que os brasileiros continuassem viajando, mantendo o setor aquecido – ressalta Gustavo Mariotto, Marketing Manager do ViajaNet.

Mesmo com muitos feriados aos finais de semana e sem a possibilidade de emendas, o setor de viagens continuou forte, indicando um grande potencial do Brasil, resultado da imagem positiva que o país passou para o mundo nos últimos anos, com suas belezas naturais e atrações culturais.

A expectativa da Black Friday, as festas do final do ano e a confiança crescente dos consumidores, indica que o setor deverá crescer ainda mais até 2017, motivado também pelos preços mais em conta mantidos pelas companhias aéreas.

– A estratégia das companhias de manter preços baixos para ocupar mais assentos, mostrou-se eficiente, motivando as viagens em diversos períodos – afirma Mariotto.