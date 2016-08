Valor de mercado de empresas abertas subiu 53,7% este ano

Levantamento feito por uma consultoria especializada, divulgado pelo site de notícias G1, aponta que o valor de mercado de 276 empresas brasileiras de capital aberto cresceu 53,76% do final de 2015 até 25 de agosto deste ano, passando de US$ 465,5 bilhões para US$ 715,7 bilhões.

Ainda segundo a pesquisa, a bolsa que teve o menor crescimento de valor de mercado em 2016 entre as seis da América Latina foi a México. No mesmo período, a alta foi de apenas 1,46%.

Já o crescimento do valor de mercado das empresas dos Estados Unidos em 2016 é próximo ao valor de mercado de todas as 666 empresas da América Latina no dia 31 de dezembro de 2015, ou seja, cresceu o equivalente aos seis mercados do bloco, juntos.