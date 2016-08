Valor da passagem aérea com destino à Europa cai, influenciado pela baixa do dólar e euro

O valor das passagens aéreas para a Europa teve queda de até 49% no segundo semestre desse ano. Os dados foram obtidos por meio do algoritmo do site PassagensAéreas.com.br, que oferece uma plataforma para a comparação de preços e roteiros.

Essas informações apontam que alguns destinos europeus se tornaram mais baratos do que algumas cidades brasileiras. O CEO do PassagensAéreas.com.br, Patrick Nogueira, conta que isso se deve a uma combinação de diversos fatores. “Dentre eles, podemos citar a queda do dólar e euro, fim do período de férias e as temperaturas amenas. Aos brasileiros que pretendem viajar, essa é uma boa oportunidade”, explica.

“O preço das passagens aéreas para algumas cidades europeias apresenta uma queda significativa, em comparação com o primeiro semestre desse ano”, aponta Nogueira. Em primeiro lugar é possível citar Atenas, que apresentou preços até 49% mais baixos do que o período anteriormente avaliado.

Outras cidades também foram apontadas pelo algoritmo. Dentre elas, é possível encontrar destinos muito procurados pelos brasileiros, como é o caso de Paris (47%), Amsterdã (47%), Londres (45%), Frankfurt (43%), Lisboa e Roma (ambas com 36%).

Fatores econômicos

A economia tem um papel muito importante para a queda no preço das passagens aéreas a Europa. Para Izadora Aguiar, analista de processos da bolsa de valores “o agravamento do cenário econômico e a alta do dólar, a partir do segundo semestre de 2015, geraram um movimento de retração na demanda por passagens aéreas internacionais, pois os valores totais da viagem no exterior aumentaram consideravelmente aos brasileiros. Esse movimento fez com que as companhias aéreas baixassem os preços das passagens para suprir a oferta e atrair a demanda por esses destinos.”

O euro, a principal moeda do continente, recentemente teve uma baixa na cotação, influenciando na inflação dos países que participam da Zona do Euro. Apesar disso, essa situação aquece o turismo local e chama atenção para visitantes de todas as partes do mundo.

Outro fator que contribuiu para esse cenário foi a desvalorização do dólar, que vinha apresentando alta em relação ao real, durante diversos meses seguidos. Depois disso, o poder de compras no exterior e de viagens para outros países aumentou significativamente para os brasileiros.

“Houve uma recente desvalorização do dólar perante o real, ocasionada pelo aumento do preço do petróleo que beneficiou a moeda brasileira. Tal desvalorização, somada à queda do euro e aos baixos preços das passagens aéreas internacionais, tornaram as viagens internacionais mais atrativas aos consumidores brasileiros, que algumas viagens nacionais”, complementa a especialista.