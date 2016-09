USP sobre para 120ª posição entre melhores universidades do mundo

Londres – A 13ª edição do QS World University Rankings foi divulgada pela QS Quacquarelli Symonds. Pela vez consecutiva, o Massachusetts Institute of Technology (MIT) ficou com a primeira posição entre as melhores universidades do mundo. A Universidade de São Paulo (USP) – a brasileira mais bem colocada – chegou à sua melhor posição em todas as edições do Ranking, pulando da 127º, em 2013, para a 120ª.

O Brasil segue liderando o ensino superior na América Latina, com 22 universidades listadas no ranking, à frente da Argentina, com 16, e do México, com 14. Todas as três instituições brasileiras no Top 400 avançaram: a Unicamp ganhou quarto posições, ficando na 195ª, enquanto a Universidade Federal do Rio (UFRJ) passou da 323ª para a 321ª.

O crescimento da USP é resultado do aumento dos itens Reputação Acadêmica e Reputação do Empregador. No âmbito dessas métricas, a Universidade se destaca entre as Top 50. No entanto, o bom ano da USP é um raro ponto alto para a educação superior brasileira, que teve um ano difícil: 18 das 22 universidades perderam posições na lista – oito delas, mais de 50 colocações, enquanto outras quarto saíram do Top 800, e outras três, do Top 500.

QS World University Rankings 2016/17: Top 700 – Instituições brasileiras 2016 2015 Nome 120 143= UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP) 191= 195= UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP) 321= 323 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 461-470 451-460 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 501-550 501-550 PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO – PUC – RIO 501-550 481-490 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA “JÚLIO DE MESQUITA FILHO” 501-550 501-550 PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO (PUC-SP) 501-550 491-500 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (UNIFESP) 551-600 551-600 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 601-650 491-500 UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 651-700 651-700 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS Fonte: QS Quacquarelli Symonds http://www.TopUniversities.com/

A QS Quacquarelli Symonds apurou que a situação complexa do ensino superior no Brasil neste ano se dá por duas razões. A primeira é uma série de quedas consistentes nas proporções entre estudantes e professores, métrica usada como parâmetro para a qualidade do ensino. Sob este aspecto, 16 das 22 universidades brasileiras apresentaram queda no indicador, indicando que o país ainda busca melhorar seus problemas recorrentes de acesso à educação superior.

A razão é a pobre performance em pesquisa. Toda as 22 instituições tiveram queda no número de citações por corpo docente (CpF, na sigla em inglês), enquanto a USP fica entre as 500 melhores nesta métrica.

“Embora o crescimento da USP seja louvável, nossa métrica sobre docentes por estudantes sugere que o sistema como um todo tem falhado em oferecer acesso suficientemente igualitário à educação superior. A performance das instituições mais importantes do país continua a melhorar, mas se a nação pretende emergir da pior recessão em décadas, toda a estrutura do ensino superior brasileiro precisa equipar todos os alunos com a educacao necessária para melhorar tanto a produção quanto o resultado de pesquisas”, afirma Ben Sowter, chefe da Divisão de Pesquisa da QS. Para ele, o ranking deste ano sugere que as disparidades estão crescendo, e que o Brasil está em risco de ver um bom número de instituições – e, portanto, de estudantes – ficarem para trás.