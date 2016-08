Um novo Rio turístico pode nascer

A Cidade Maravilhosa recebeu aproximadamente 1 milhão de turistas, dos quais 370 mil eram estrangeiros. A maior parte, embora já tivesse participado de outras Olimpíadas, estava no Rio pela primeira vez e pode constatar “in loco” aspectos importantes como segurança, mobilidade e organização do evento.

A segurança foi muito bem avaliada numa pesquisa feita com 1.300 turistas estrangeiros pelo Ipetur-RJ, o Instituto de Pesquisas e Estudos do Turismo, dirigido por mim e que pertence à Associação dos Embaixadores de Turismo do RJ. Mais de 70% dos entrevistados a consideram muito boa. Dou ênfase a tal aspecto pois vários países haviam incluído em seus travel advisories informações sobre falta de segurança.

Ação nas Olimpíadas

aumentou estima do carioca

Outro desafio era o transporte urbano, para os locais de competição, que funcionou muito bem com as recém-criadas linhas do BRT, que já estão sendo utilizadas pela população anfitriã. Ligar a Barra a Ipanema em 14 minutos em metrô foi algo inusitado, e sentimos orgulho de nossa cidade, deixando de lado o complexo de vira-lata, que é característico de brasileiros. Houve um aumento de nossa autoestima, vendo turistas felizes e mostrando um apreço muito grande pelo Rio.

Nosso desempenho nas competições, embora não fosse dos melhores, nos deu um 13º lugar no ranking mundial e novas medalhas de ouro, em esportes não cogitados, sobretudo por atletas patrocinados pelas Forças Armadas. Era um grito forte que nascia dentro de nós de que era possível mudar, e o perrengue que tivemos nos últimos anos com as obras parecia esquecido.

Agora, temos que pensar nas arenas que ficarão disponíveis e que precisam ser realmente protegidas no sentido de guardadas para preparar as novas gerações que vão mostrar o Brasil como uma potência esportiva. Não podemos deixar que aconteça o que sucedeu em Atenas, onde a Cidade Olímpica é um elefante branco, com utilização reduzida.

O aeroporto internacional Antônio Carlos Jobim, que já teve até goteiras, noticiadas na mídia internacional, é um exemplo hoje de melhoria de qualidade e eficiência. As lojas foram ordenadas, o controle de passaporte, automatizado, e os preços cobrados nas áreas de alimentos e bebidas mais perto da realidade do Rio, que é uma cidade cara.

Temos que cuidar do Rio, também, inibindo vândalos que destroem o transporte publico e querem semear discórdia na cidade. Falta segurança armada nas estações de BRT, já que a segurança agora fora das Olimpíadas é feita exclusivamente para o controle das roletas.

Uma preocupação que não nos deixa dormir ainda mais profundamente é o pós-evento, no tocante ao turismo. Foram mais de 30 mil novas unidades habitacionais, e não há nenhum plano de turismo para os próximos meses que tenha sido apresentado. O boom das Olimpíadas e o fato de mais de 85% querer retornar devem ser aproveitados numa grande campanha internacional, que estava prevista, e o atual governo interino cancelou, por falta de recursos.

Dia 7 de setembro, começam os jogos da superação, os Paralímpicos 2016, momento para mostrar ao mundo medidas tomadas para a acessibilidade em locais turísticos e melhorar a sinalização, que foi mais uma vez criticada, embora a Rede de Informações Turísticas criada pela Prefeitura tenha sido muito elogiada, na pesquisa do Ipetur-RJ

Sim, eu que sou um crítico técnico de algumas ações equivocadas do governo e da iniciativa privada, conclamo a todos a se unirem por um Rio repleto de esperança, de dignidade e de alegria, que pode melhorar nossas vidas.

Bayard Do Coutto Boiteux

Escritor e professor universitário, dirige o Instituto de Pesquisas e Estudos do Turismo do RJ, é vice-presidente executivo da Associação dos Embaixadores de Turismo do RJ e presidente do Portal Consultoria em Turismo (www.bayardboiteux.com.br)