UE cria comitê para gerenciar saída do Reino Unido do bloco

A Comissão Europeia criou uma força-tarefa nessa quarta-feira para a preparação e o desenvolvimento das negociações com o Reino Unido para a saída do país do bloco. A informação é da Agência Ansa.

Ao lado do chefe das negociações da comissão, o francês Michel Barnier, a alemã Sabine Weyand será a responsável por ajudar na transição. A primeira reunião do grupo foi agendada para o dia 1º de outubro.

A nova força-tarefa será formada pelos mais importantes membros da comissão. Eles ajudarão Michel Barnier a conduzir as negociações com o Reino Unido, com base no conhecimento e na experiência de toda a comissão. Michel e sua equipe vão desenvolver uma nova parceria com o país, depois que ele deixar a UE”, disse o presidente da comissão, Jean-Claude Juncker.

Agência Brasil, com informações da Ansa