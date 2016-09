Turistas são resgatados após passarem a noite presos em teleférico na França

Um grupo de 16 turistas que ficou preso no teleférico Mont Blanc, a mais alta montanha dos Alpes Franceses, foi retirado do local sem ferimentos na manhã desta sexta-feira. As informações são da Agência Ansa.

Os funcionários conseguiram fazer o teleférico funcionar novamente e as pessoas foram levadas até a estação mais próxima.

O grupo teve que passar a noite no local, a três mil metros de altura, porque estava em um ponto muito alto do equipamento e não havia a possibilidade de resgate por cordas ou por helicópteros. Ao todo, cerca de 100 pessoas estavam no teleférico no momento da pane.

O monte fica na divisa com a Itália e, por isso, muitos dos visitantes foram atendidos por equipes de socorristas italianas.

Já a linha do teleférico fica entre as estações de Aiguille du Midi, a 3.842 metros de altura, e de Punta Helbronner, a 3.462 metros.

– Foi muito difícil. Ficar 18 horas em três ou quatro pessoas, sem comida e sem banho. Houve pouca comunicação com os franceses pela cabine – disse um dos turistas que veio de Barcelona.

Segundo as autoridades francesas, não havia apenas alpinistas nas cabines do equipamento, mas muitas famílias com crianças que estavam em férias. A causa da pane no equipamento ainda está sendo analisada, mas há a suspeita de que os fortes ventos tenha danificado parte do teleférico.

Agência Brasil, com informações da Ansa