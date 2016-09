Turistas aprovam estadia no Brasil durante Paralimpíada

Resultado preliminar de pesquisa, divulgado pelo Ministério do Turismo, mostra que serviços como gastronomia, alojamento e diversão noturna tiveram mais de 95% de aprovação do público estrangeiro que veio ao Brasil para a Paralimpíada. Segundo o levantamento, para 87,8% viajantes o passeio atendeu ou superou as expectativas, e 90,5% dizem que querem voltar ao país.

O diretor de Estudos Econômicos e Pesquisa do Ministério do Turismo, José Francisco Salles, considera positivos os resultados da pesquisa: “Além de um possível retorno dos que estiveram aqui no período, essas pessoas vão fazer propaganda do país no exterior. Quando perguntarem se o Brasil é um país onde se pode fazer um bom turismo, eles vão dizer sim e vão, inclusive, mostrar que é bom estar em qualquer parte do Brasil, especialmente no estado do Rio de Janeiro”, disse o diretor à Agência Brasil.

Os Jogos Paralímpicos foram o motivo da viagem de 54,1%, dos turistas que chegaram ao Rio no período. Desses, 55,4% eram expectadores, 14,2%, público sem ingresso, 13,5%, comissão técnica, atletas ou árbitros.

Os principais emissores de turistas foram Estados Unidos (18,2%), Espanha (15,5%), Argentina, França (6,1% cada um) e Alemanha (5,4%). Entre os visitantes estrangeiros, 59,5% vieram pela primeira vez ao país neste período. Eles visitaram, além do Rio de Janeiro, mais 33 municípios brasileiros. O tempo médio de estadia dos visitantes estrangeiros foi de 10,8 noites, com gasto diário de US$ 87,86

Entre turistas brasileiros, a pesquisa mostra que 43,2% foram ao Rio por causa dos jogos Paralímpicos e 22,6% visitaram a cidade pela primeira vez neste período. O levantamento aponta que a maioria era da Região Sudeste (60,9%), seguida pelo Sul (16%), o Nordeste (12%), o Centro-Oeste (8,1%) e o Norte (3%).

O tempo médio de estadia dos turistas brasileiros no Rio, durante a Paralimpíada, foi menor que a dos estrangeiros – 6,7 noites, com média de gasto diário de R$ 278,08. No período da Olimpíada, os brasileiros ficaram mais tempo – 10,3 noites em média – e gastaram mais, R$337,91 por dia. Para 99%, a viagem atendeu ou superou as expectativas e 95,5% afirmaram ter a intenção de voltar.

O levantamento final levará em conta entrevistas feitas com turistas que chegaram à cidade do Rio no período de 8 a 20 de setembro. O preliminar, divulgado hoje, abrange o período de 8 a 13 de setembro. Segundo Salles, a tendência é de que os resultados preliminares sejam confirmados.

Para os resultados parciais da pesquisa doméstica foram entrevistados 961 turistas domésticos em viagem ao Rio de Janeiro, 96% da amostra total. Com relação aos turistas estrangeiros, foram feitas entrevistas com 148 visitantes, pouco menos da metade da amostra total, nos aeroportos internacionais do Rio de Janeiro e de São Paulo.