Com TTIP, esqueça multa à Apple

As negociações sobre o tratado de livre comércio entre a Europa e os Estados Unidos (TTIP) subiram no telhado. Não se trata – ainda – de um cancelamento da proposta, que interessa especialmente às multinacionais norte-americanas. Mas tanto França quanto Alemanha pediram que as conversas sejam interrompidas e retomadas em novas bases. A oposição da dupla fez a comissária europeia do Comércio, Cecilia Malmstrom, ir à imprensa nesta terça-feira para garantir que as negociações “não falharam”. Segundo ela, o objetivo traçado era o de fechar o acordo antes do final do mandato do presidente norte-americano Barack Obama, em janeiro de 2017, mas que o prazo pode se estender um pouco. O presidente francês, François Hollande, disse que não quer “cultivar a ilusão” de um acerto antes que Obama dê espaço a seu sucessor.

Os críticos do TTIP afirmam que o acordo leva a uma desregulamentação generalizada em benefício das grandes empresas. O tema chama especialmente a atenção em um dia em que Bruxelas impôs uma multa de 13 bilhões de euros à Apple por ter a empresa norte-americana se utilizado de benefícios fiscais ilegais na Irlanda. A decisão deve ser a primeira de uma leva que incluirá outras gigantes dos EUA, como a Google. Se o acordo estivesse em vigor, a União Europeia teria pouca margem de manobra para impor as multas.

‘Coup’

Se o principal medo do governo interino era ver a tese de golpe ganhar o mundo, o pesadelo se concretizou: foi o ponto do discurso de Dilma Rousseff mais destacado pela mídia internacional. Do chinês Daily’s People ao britânico The Guardian, do Washington Post ao Le Monde, a acusação de que o processo de impeachment é um golpe ganhou manchetes, editoriais e artigos de opinião.

Pau que dá em Chico

Não se pode admitir o uso de aparelhos do Estado com fins políticos. A perseguição da Receita Federal ao Instituto Lula parece ser um desses casos. Sem conseguir provas decisivas no campo policial, fica a impressão de que se recorreu ao Leão para atacar o ex-presidente.

Se não for assim, a Receita fica devendo explicações: o mesmo rigor é utilizado em outras ONGs? A Fundação Roberto Marinho, por exemplo, recebeu R$ 56 milhões da Prefeitura do Rio para gerir os dois museus na região portuária antes mesmo que se encontrassem em operação. A fiscalização já passou por lá?

Relaxar

O encolhimento do crédito, as incertezas geradas pelo alto índice de desemprego e a necessidade de evitar grandes investimentos neste momento de instabilidade do País são alguns dos fatores que têm contribuído para o crescimento do mercado cinematográfico em plena crise.

A aparentemente contraditória avaliação é do diretor da Expocine – maior feira de negócios voltada ao cinema na América Latina –, Marcelo Lima, ao analisar o crescimento de 20,1% da bilheteria no Brasil e 13% na América Latina em 2015 em comparação com o ano anterior e os recorrentes recordes de lançamentos de filmes registrados este ano no Brasil.

“O conturbado cenário político-econômico tem obrigado o brasileiro a adiar planos maiores como a compra ou reforma da casa e a troca de carro, além de diminuir os gastos com viagens e opções de lazer mais caras. Com isso, o cinema surge como alternativa natural de programa acessível”, explica.

De acordo com a Agência Nacional do Cinema (Ancine), 172,9 milhões de espectadores passaram pelas salas de cinema do Brasil no ano passado, o que significa um aumento de 11,1% em relação a 2014.

Troca

Os próximos três feriados nacionais (7 de Setembro, 12 de Outubro e 2 de novembro) cairão em plena quarta-feira, quebrando a semana. Advogados trabalhistas, porém, afirmam que a lei permite que empresas e colaboradores negociem a troca da folga, trabalhando no feriado e substituindo o dia livre pela sexta, por exemplo.

Segundo o conselheiro da Associação dos Advogados de São Paulo, Pedro Ernesto Arruda Proto, “é necessário o envolvimento dos gestores e empregados na decisão para que todos aproveitem o benefício”.

Tempestade

O setor naval chinês continua demonstrando os efeitos da crise. A CSSC Holdings anunciou que seu lucro caiu 90% durante o primeiro semestre de 2016. A empresa de Xangai atribuiu o resultado aos preços em queda da indústria. A indústria de construção de navios da China está em declínio, atingida pelo desequilíbrio entre oferta e demanda e custos operacionais crescentes. A CSSC tem pouca esperança de melhora no segundo semestre.

Todo brasileiro

Atenção, Dra. Janaína: me inclua fora dessa!

Rápidas

O plano estratégico de longo prazo Paraná Turístico 2026 está em consulta pública até 5 de setembro no endereço http://goo.gl/alVob3 *** O Sebrae, em parceria com o Shopping Jardim Guadalupe (RJ), realiza em setembro nova rodada de oficinas voltadas a microempreendedores individuais. Todas as quintas, às 16h. No dia 13 haverá uma palestra especial aberta ao público em geral com o tema “Sua Empresa no Facebook”. Todas as oficinas são gratuitas, mas para participar é preciso se cadastrar pelo telefone 0800 5700800.