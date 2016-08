TSE pede que PF investigue assassinatos de políticos na Baixada

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Gilmar Mendes, esteve na manhã de hoje (26) no Cartório Eleitoral de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O motivo da visita é a violência contra pré-candidatos às eleições municipais de 2016 na região. Nos últimos nove meses, 11 pessoas foram assassinadas, duas delas em Duque de Caxias.

Ontem (25), Gilmar Mendes encaminhou ofício ao ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, solicitando que a Polícia Federal investigue os crimes.

Essa foi a primeira zona visitada pelo presidente do TSE. Segundo Gilmar Mendes, a solicitação de participação da PF nas investigações tem como base a Lei 10.446 de 2002, segundo a qual quando houver repercussão interestadual ou internacional de infrações penais, “a Polícia Federal poderá, sem prejuízo da responsabilidade dos órgãos locais de segurança pública, proceder às investigações”.