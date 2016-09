Transferência de veículos usados cresce 5,3% em agosto

Segundo dados apurados pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), entidade que representa mais de 7 mil concessionários de veículos no Brasil, a transferência de veículos seminovos e usados, em todos os segmentos automotivos (automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus, motocicletas e implementos rodoviários), cresceram 5,3% no comparativo entre julho e agosto deste ano. No total, foram transferidas 1.261.007 unidades, contra 1.197.562 de julho. No acumulado deste ano, as transferências já somam 8.653.973 unidades, com pequena queda de 1,8% em comparação com o mesmo período de 2015.

Para os segmentos de automóveis e comerciais leves, somados, o total transferido registrou aumento de 5,29% ante o mês de julho e quase 10% em relação a agosto de 2015. No total, foram negociadas 950.460 unidades no oitavo mês do ano, contra 906.799 em julho. No comparativo dos oito primeiros meses de 2015 e 2016, foi registrada queda de pouco mais de 2%, totalizando 6.609.042 no ano passado, contra 6.471.250 neste ano.

De acordo com o presidente da Fenabrave, Alarico Assumpção Júnior, o mercado de seminovos, composto por veículos de até 3 anos, se mantém aquecido. Isso ocorre, pois, o distanciamento de preços entre alguns modelos novos e seminovos é pequeno.

– Dessa forma, alguns consumidores optam por comprar um seminovo mais completo em detrimento de um novo mais simples – explicou Assumpção Júnior.

Esta tendência é refletida na diferença da venda de usados para cada novo. Segundo a Fenabrave, a cada automóvel e comercial leve novo, vendido nas concessionárias autorizadas, são realizadas 5,6 transferências de usados.

– Esta proporção é ainda maior no segmento de caminhões, que chegou a 7,2 usados para cada novo vendido – disse o presidente da Fenabrave.