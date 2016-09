Terra Investimentos – Abertura de Mercado

Principais Bolsas mundiais

ÁSIA – Os mercados asiáticos avançaram nesta sexta-feira, após dados fracos dos EUA reduzirem as expectativas já baixas de um aumento da taxa de juros na próxima semana pelo Federal Reserve, banco central dos EUA.

O índice Nikkei do Japão ganhou 0,7%, mas acumulou uma queda semanal de 2,6% devido a preocupações sobre o curso de ações que o banco central do Japão vai adotar em sua reunião de política monetária nos dias 20 e 21 de setembro.

As vendas no varejo e a produção industrial nos EUA em agosto caíram mais do que o esperado, mostraram dados na quinta-feira. Os dados fracos levaram o Fed de Atlanta a baixar a estimativas do Produto Interno Bruto do terceiro trimestre a uma taxa anual de 3%, ante 3,3% anteriormente.

Os mercados chinês, sul-coreano, de Taiwan e de Hong Kong não operam nesta sexta-feria devido a feriado.

A tempestade mais forte deste ano no mundo matou ao menos 10 pessoas na China ao atingir a costa sudeste do país, informou o governo chinês nesta sexta-feira, enquanto membros das equipes de resgate vasculhavam ruas alagadas e equipes de manutenção tentavam restaurar a energia de mais de um milhão de casas.

O tufão Meranti praticamente se dissipou nesta sexta-feira, um dia após passar pelo oceano Pacífico, seguindo para o sul de Taiwan e próximo à cidade portuária chinesa de Xiamen, na província de Fujian.

Europa – As Bolsas europeias operam em baixa nesta manhã, influenciadas principalmente por ações de bancos, que reagiram negativamente à notícia de que o Departamento de Justiça norte-americano propôs ao Deutsche Bank que pague US$ 14 bilhões em multas para encerrar uma série de investigações sobre irregularidades com títulos hipotecários.

Em Frankfurt, os papéis do banco alemão caíam quase 8% por volta das 7h30 (de Brasília), uma vez que a cifra proposta nos EUA superou de longe o que os investidores previam. O Deutsche Bank confirmou a notícia e informou que foi convidado a apresentar uma contraproposta.

Vários grandes bancos da Europa enfrentam possíveis multas relacionadas à venda de títulos hipotecários antes de 2008, quando teve início a crise financeira mundial. No horário acima, o Santander caía 6,9% em Madri, enquanto o Banca Monte dei Paschi di Siena recuava 6,5% em Milão e o Barclays perdia 2,8% em Londres.

Outro destaque negativo era a montadora Fiat Chrysler, que caía 2,2% no mercado italiano, após anunciar um recall mundial de 1,9 milhões de veículos, devido a possíveis falhas em airbags e cintos de segurança.

EUA – Os contratos futuros de ações apontam para uma abertura em baixa em Wall Street, acompanhando o movimento de aversão ao risco na Europa e no aguardo da reunião do Fed da próxima semana.

ECONOMIA/ POLÍTICA

Governo: presidente veta reajuste salarial para defensor público

O presidente Michel Temer voltou atrás e decidiu vetar integralmente o reajuste de 60% no salário dos defensores públicos, conforme consta no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, após dizer ontem que vetaria parcialmente o projeto e concederia aumento salarial de 7% à categoria.

Na justificativa para o veto integral ao Projeto de Lei aprovado no Senado em 27 de agosto, Temer diz que “o Projeto de Lei contempla, para os anos seguintes, percentuais muito superiores aos demais reajustes praticados para o conjunto dos servidores públicos federais; ademais, situam-se em patamar acima da inflação projetada para o período, bem como abrigam regra de vinculação remuneratória, em dissonância à política de ajuste fiscal que se busca implementar.”

MERCADO & EXPECTATIVAS/ EMPRESAS

Prejuízo da Oi sobe 31% em julho e supera R$ 2,8 bilhões

O prejuízo das sete empresas incluídas no processo de recuperação judicial da Oi somou R$ 2,828 bilhões em julho. O relatório também aponta que a receita líquida de venda de bens e serviços das empresas aumentou 16% entre junho e julho, de R$ 11,724 bilhões para R$ 13,627 bilhões.

Estácio demite 73 pessoas e Cade questiona Kroton

Na sexta-feira passada, 73 funcionários da carioca Estácio foram dispensados, boa parte deles de nível gerencial. O Cade pediu à empresa e à Kroton esclarecimentos sobre a demissões, segundo matéria no Valor.

Em comunicado, a Estácio defende que o desligamento “é consequência de uma decisão independente, sem qualquer interferência da Kroton, e está em linha com a estratégia da empresa de reduzir custos e aumentar eficiência”.