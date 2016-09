Terra Investimento – abertura de mercado

Principais Bolsas mundiais

Ásia – Os mercados asiáticos terminaram o pregão de sexta-feira majoritariamente em queda, depois que a Coreia do Norte realizou outro teste nuclear, reavivando preocupações geopolíticas, bem como em meio à decepção com a decisão política do Banco Central Europeu que surpreendeu os mercados na quinta-feira ao decidir não estender o prazo do seu programa de compra de títulos.

Na divulgação dos dados econômicos, a inflação da China em agosto cresceu em seu ritmo anual mais lento desde Outubro de 2015. Os preços ao consumidor da China subiram 1,3% ante o ano anterior, abaixo dos esperados 1,6%. Segundo analistas, de uma maneira geral, um CPI menor e uma queda mais lenta do PPI dá mais espaço para flexibilização da política monetária e menor deflação.

Os preços do petróleo voltaram a cair no horário comercial da Ásia, após subirem mais de 4% na quinta-feira quando a Energy Information Administration dos EUA divulgou uma queda de 14,5 milhões de barris nos estoques de petróleo bruto na semana passada, para 511,6 milhões de barris, a maior queda semanal desde Janeiro de 1999. A queda recorde também está sendo impulsionado por interrupções de produção de petróleo frente às tempestades no Golfo do México.

Europa – As Bolsas europeias recuam no pregão de fechamento da semana, refletindo a decepção com o Banco Central Europeu (BCE), que ontem decidiu manter a política inalterada, sem dar novos estímulos à economia, e também o fato de que o petróleo tem queda de mais de 1%, o que pressiona ações de companhias do setor.

Na agenda de indicadores, na Grã-Bretanha o déficit comercial de bens caiu a 11,8 bi de libras (US$ 15,7 bi) em julho, menor que o saldo negativo de 12,9 bi de libras de julho, após ajustes. O resultado veio em linha com a previsão dos analistas. Na Alemanha, o superávit comercial caiu de 21,4 bi de euros em junho para 19,4 bi de euros (US$ 21,9 bi) em julho, abaixo da expectativa de 22,7 bi de euros. O dado alemão foi apontado como um sinal das dificuldades das economias europeias para impulsionar suas exportações e suas economias.

EUA – Os contratos futuros de ações apontam para uma abertura em ligeira queda, seguindo os declínios nos mercados europeus e asiáticos, que ficaram incomodados com a confirmação do êxito de um teste nuclear realizado pela Coreia do Norte. A vizinha Coreia do Sul identificou o teste a partir de um tremor de terra de 5,3 graus e criticou a explosão. A China, uma aliada do regime norte-coreano, condenou o teste, enquanto o governo do Japão o qualificou como uma “grave ameaça”.

.

ECONOMIA/ POLÍTICA

.

MERCADO & EXPECTATIVAS/ EMPRESAS

.

.

.

.

.

Diante da repercussão de suas declarações sobre reforma trabalhista, o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, recebeu uma ligação do presidente Michel Temer no início da noite, por volta das 19h. “O presidente me ligou, me orientou a reafirmar que o governo não vai elevar a jornada de 8 horas nem tirar direitos dos trabalhadores”, contou o ministro.Senado aprova criação de “secretaria de privatizações”O Senado aprovou a MP 727, que cria o Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) para execução de empreendimentos públicos de infraestrutura e de outras medidas de privatização. O texto segue agora para sanção do presidente Michel Temer.A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga um esquema ilegal de desvio de combustíveis de dutos da Petrobras em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, operado por traficantes de drogas e milicianos, a partir do qual teria sido possível desviar milhares de litros por meio de “bicas” instaladas na malha.A elétrica estatal mineira Cemig informou que o Banco BTG Pactual vai exercer uma opção de venda das ações da Parati, uma sociedade por meio da qual as empresas detém participação na distribuidora de energia Light.O vice-presidente da Camargo Corrêa, Flávio Rímoli, contratado no ano passado para promover medidas anticorrupção, é réu no processo que investiga supostas propinas pagas pela Embraer na República Dominicana, segundo a “Folha de S.Paulo”.Em documento enviado ao Cade, a Kroton apontou que tem sobreposição das suas operações de ensino à distância com as da Estácio em 80 municípios. A companhia afirma, no entanto, que não seria possível exercer poder de mercado, mesmo nestes municípios, porque há concorrência.BRF fecha acordo com FFM e investirá US$ 16 mi em empresa na MalásiaA controlada da BRF, a BRF Foods GmbH, fechou acordo com a FFM Berhad para investimento de US$ 16 milhões na FFM Further Processing SDN BHD, uma empresa processadora de alimentos baseada na Malásia.Após a conclusão da transação, a BRF Foods GmbH deterá 70% das ações da FFM Further e a FFM Berhad deterá os 30% remanescentes. A FFM Berhad é uma subsidiária da PPB Group Berhad, um conglomerado malaio que opera em vários segmentos de mercado no sudeste asiático, incluindo os segmentos de grãos, “agribusiness” e produtos de consumo. Indicadores Financeiros – Brasil Índices Var % Índice Bovespa – Ibovespa 0,17% Taxa mensal IPCA (IBGE) – Julho 0,52% Taxa anual Selic 14,25% Taxa média diária anualizada CDI 14,13% Rendimento da Poupança 0,7159 CDI Acumulado Mês – Agosto 1,2136 Dólar Comercial X Real Brasileiro R$ 3,212 Euro Comercial X Real Brasileiro R$ 3,615Ibov – Ibovespa rompeu resistência em 59.350 e retoma a sinalização de alta no curto prazo.Presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, reúne-se com executivos e investidores em São Paulo. Pela manhã, recebe executivos da Ibiuna Investimentos, grupo de investidores liderados pelo Credit Suisse e executivos do BBM Investimentos. À tarde, reúne-se com executivos do Santander e da Western Union.