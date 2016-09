Terra: abertura de mercado

Principais Bolsas mundiais

Ásia – As Bolsas asiáticas operaram com cautela hoje, com investidores refletindo a divulgação do Livro Bege ontem, e dados comerciais chineses que superaram as previsões.

Pequim divulgou que as importações em agosto aumentaram 1,5% ante um ano atrás, seu primeiro aumento anual desde o final de 2014, batendo as previsões de uma queda de 4,9%, enquanto as exportações do gigante asiático mergulhou 2,8%. A melhoria das importações é um reflexo da forte demanda doméstica. As exportações de aço da China em agosto caíram 7,4% ante o ano anterior, para 9,01 milhões de toneladas, devido principalmente pelo programa de medidas antipoluição, com redução de sua capacidade, apesar de ser medidas temporárias, por exemplo, para enfeitar a cidade antes de uma reunião global importante, como o encontro do G-20 em Hangzhou.

O Japão revisou seu PIB do segundo trimestre em 0,7% na comparação anual, contra estimativa inicial de 0,2%. O vice-presidente do Banco do Japão, Hiroshi Nakaso, disse que o Banco Central fará o necessário para equilibrar os benefícios econômicos das taxas negativas sobre o impacto nos lucros do setor financeiro, numa referência para se chegar a acordo sobre uma frente comum para mais flexibilização em sua revisão da política no final deste mês.

Europa – As Bolsas europeias operam na maioria em alta, beneficiadas pelo avanço do Petróleo e ações de bancos ganhando terreno antes do Banco Central Europeu revelar a sua última decisão de política monetária.

Os investidores estão cada vez mais convencido de que o BCE irá estender seu programa de compra de ativos para além de Março de 2017, mas os investidores ainda buscam questões a serem esclarecidos como o anuncio de planos para expandir o universo de títulos elegíveis como parte de seus esforços para arrancar a economia da Zona do Euro.

No Reino Unido, o FTSE 100 avança na espera das palavras do presidente do Banco Central Europeu sobre o que vai fazer a seguir em relação à política monetária. Entre as ações de bancos, HSBC Holdings sobe 1,2% e Barclays avança 1,1%. As mineradoras avançam. Anglo American sobe 2,4%, Glencore adiciona 0,2% e entre as gigantes, BHP Billiton sobe 1,5% e Rio Tinto avança 1,9%.