Temer se enrola ao negar corte de direitos

O presidente Michel Temer disse que vai combater versões que circulam nas ruas e nas redes sociais de que seu governo cortará direitos trabalhistas. Segundo ele, nenhum governo chega ao poder e é “idiota” de cortar esses direitos.

Ao tentar explicar a questão da jornada de trabalho de 12 horas por dia, porém, o presidente se atrapalhou. Em bom “temerês”, disse que “o que ocorreu foi, em uma mera alocução discursiva, a ideia de, quem sabe, se o trabalhador quiser e por força de uma convenção coletiva, o trabalhador passe a trabalhar apenas 4 dias por semana. Portanto faz 12 horas por dia, já incluídas 4 horas extras, e folga três dias”. Atualmente, a jornada é de 44 horas e podem ser feitas apenas duas extras por dia.

Outra redução dos direitos trabalhistas seria no saque do FGTS. O governo desmente, mas na terça-feira anunciou o uso do Fundo para financiar concessões a empresas privadas, desviando recursos do destino principal, que é empréstimo imobiliário, para o trabalhador conseguir comprar a casa própria.