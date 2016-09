Temer recebe diretor de Statoil, norueguesa que adquiriu Pré-sal

O presidente Michel Temer reuniu-se, na manhã de hoje, com o diretor-executivo da norueguesa Statoil Óleo e Gás, Eldar Saetre. Em julho, o Conselho de Administração da Petrobras anunciou a venda para esta empresa norueguesa, por US$ 2,5 bilhões, de participações no bloco exploratório da Bacia marítima de Santos, que abrange parte do prospecto exploratório de Carcará – o primeiro lote no pré-sal a ser vendido.

A transação faz parte do novo Plano de Parcerias e Desinvestimentos 2015-2016 que vem sendo implantado pela Petrobras.

– O Brasil é muito importante para a empresa e estamos aqui para ficar. Em 15 anos já investimos US$10 bilhões aqui – disse Saetre após o encontro com Temer.

A empresa já vem extraindo petróleo no Brasil do Campo de Peregrino.

– Assinamos o acordo do Carcará (BM-S-8) e agora aguardamos a aprovação das autoridades brasileiras. Assinamos também um memorando de entendimento com a Petrobras para futuras transações e operações conjuntas visando ao desenvolvimento de tecnologias – acrescentou o diretor-executivo.

Ao deixar o encontro com Temer, Saetre comentou o encontro:

– Conversamos sobre o clima para investimentos no Brasil. O mercado está complexo não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro para a indústria de óleo e gás. Portanto ter sustentabilidade, previsibilidade, estabilidade e regras claras é algo muito importante para o desenvolvimento da indústria no Brasil.

Localizado na Bacia de Santos, o lote BM-S-8 é operado pela Petrobras, que detém 66% do empreendimento, em parceria com a Petrogal Brasil (14%), Queiroz Galvão Exploração e Produção (10%) e Barra Energia do Brasil Petróleo e Gás (10%).

Agência Brasil