Temer estreia na ONU com o pé esquerdo

O presidente da Costa Rica, Luis Guillermo Solís, abandonou o plenário da Organização das Nações Unidas (ONU), em protesto contra o brasileiro Michel Temer, enquanto este fazia o discurso de abertura na 71ª Assembleia Geral da organização, em Nova York. A atitude foi seguida por delegados de Equador, Bolívia, Cuba, Nicarágua e Venezuela, que também deixaram o local.

O presidente norte-americano, Barack Obama, que deveria discursar após Temer, como líder do país anfitrião, não compareceu a tempo. O segundo discurso foi do presidente do Tchad. Só então Obama falou. A Casa Branca não esclareceu o motivo do atraso. Habitualmente, os presidentes do Brasil e dos Estados Unidos costumam se encontrar na sala em que os chefes de Estado aguardam antes dos pronunciamentos.

Em sua fala, Temer reiterou o compromisso “inegociável” do Brasil com a democracia, citando o processo que resultou no impedimento da presidente Dilma Rousseff, feito, segundo ele, “dentro do mais absoluto respeito à ordem constitucional”, “regrado e conduzido pelo Congresso Nacional e pela Suprema Corte brasileira”

O presidente brasileiro elogiou o restabelecimento das relações diplomáticas entre Cuba e os Estados Unidos e criticou o protecionismo agrícola patrocinado por diversos países. Temer aproveitou para reiterar a posição brasileira em defesa da reforma do Conselho de Segurança da entidade. A abertura da sessão por um brasileiro é uma tradição iniciada em 1947 pelo diplomata Oswaldo Aranha, que na época chefiava a delegação brasileira na ONU.

