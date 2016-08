Temer defende privatização e medidas impopulares

Uma vez encerrado o processo que decidiu pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff, o plenário do Congresso Nacional – em sessão extraordinária – deu posse a Michel Temer como presi-dente da República.

Uma vez empossado, Temer deu início à reunião ministerial em que pontuou as linhas gerais de seus próximos dois anos e quatro meses de governo. Ao chegar ao Palácio do Planalto para se reunir com Temer, o secretário executivo do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) da Presidência da República, Moreira Franco, afirmou que o pacote de concessões de projetos de infraestrutura à iniciativa privada será um dos primeiros passos do governo. Segundo Moreira Franco, a definição dos primeiros projetos de privatização de rodovias, ferrovias, terminais portuários e aeroportos, antes prevista para agosto, está marcada para o dia 13 de setembro.

Em pronunciamento à nação, em cadeia nacional, o presidente defendeu a sua pauta de medidas impopulares que, além das privatizações, inclui a imposição de um limite para os gastos do governo e a realização das reformas da Previdência e da legislação trabalhista.