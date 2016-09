Temer abre hoje debates da Assembleia Geral da ONU

Cumprindo tradição iniciada pelo diplomata brasileiro Oswaldo Aranha em 1947, o presidente Michel Temer abrirá hoje o pronunciamento dos Chefes de Estado e de Governo que estão em Nova Iorque para a 71ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU). No discurso, ele abordará temas como o cenário econômico, o comércio internacional, a crise de refugiados, paz e segurança internacional.

Antes, Temer terá um encontro com o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon. Presidente dos EUA, Barack Obama será o segundo orador, logo após Temer, na sessão que também falarão os líderes francês, François Hollande; argentino, Mauricio Macri; e da Itália, Matteo Renzi.

Ontem, segunda-feira, durante reunião bilateral, Temer ouviu do presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, que contará com sua ajuda para divulgar o Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), lançado pelo governo brasileiro na semana passada, aos demais países europeus. Já com o uruguaio Tabaré Vázquez, o presidente brasileiro discutiu a necessidade da eliminação de barreiras internas do Mercosul.

Após o discurso, ainda na manhã desta terça-feira, Temer se encontrará com o presidente do Peru, Pedro Pablo Kuczynski. À tarde, ele deve se reunir com Klaus Schwab, fundador e presidente do Fórum Econômico Mundial.

Após assumir definitivamente a Presidência da República no último dia 31 de agosto, esta será a primeira participação do presidente em um evento da ONU. A mudança do clima também estará entre os tópicos que serão mencionados por Temer no discurso, já que, nesta quarta-feira, ele deposita junto à ONU os instrumentos do Brasil para a ratificação do Acordo de Paris.

Presidente de Portugal defende na ONU política para refugiados

O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, falará hoje sobre refugiados e alterações climáticas. O pronunciamento – no debate anual entre chefes de Estado e de Governo dos 193 estados-membros – está previsto para às 16h30 (horário local). O presidente português afirmou ontem, em entrevista à rádio ONU, que está “muito feliz por sentir que há unanimidade na sociedade portuguesa, da esquerda à direita, quanto ao acolhimento de refugiados em Portugal. Em todo o país não há resistência, nem política, nem doutrinária, havendo, sim, um consenso em relação à vinda de refugiados para Portugal”.

Rebelo de Sousa disse ainda que Portugal defende a necessidade de intervir nos países de origem dos refugiados e de acolher primeiro e integrar plenamente depois, sendo que Portugal faz isso “como quem respira”.

A 71ª sessão da Assembleia Geral da ONU, que se estende até a próxima quinta-feira, acontece a um mês da data prevista para o fim do processo de escolha do novo secretário-geral da ONU, cargo ao qual o antigo primeiro-ministro português, António Guterres, é um dos candidatos. Para Rebelo de Sousa, a candidatura de Guterres representa a criação de pontes e diálogo entre os países.

Líderes de todo o mundo estão reunidos na Assembleia Geral da ONU para adotar uma nova declaração que expresse vontade política de proteger os direitos de refugiados e migrantes, salvar vidas e compartilhar responsabilidades diante dos grandes movimentos de pessoas em escala global.

Ao adotar a Declaração de Nova Iorque, os Estados-membros se comprometerão a iniciar negociações que levem à adoção de um pacto global para uma migração segura, ordenada e regular em 2018. O documento prevê ainda o estabelecimento de diretrizes sobre o tratamento de migrantes em situação de vulnerabilidade, assim como uma maior corresponsabilidade no acolhimento aos refugiados do mundo, adotando um pacto global.

Com informações da Agência Brasil, citando a Lusa