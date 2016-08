Teles em queda na América Latina

Receita por usuário cai também na banda larga

A receita média por usuário (ARPU) dos serviços de telefonia e internet na América Latina está declinando e continuará neste caminho. “O aumento de receita e das margens de lucro da indústria estão cada vez mais ameaçados”, mostra pesquisa realizada para a Atento pela Frost & Sullivan sobre o mercado de telecomunicações. A desaceleração é resultado do mercado mais maduro e da oferta mais ampla e barata de serviços de voz e dados.

As linhas telefônicas fixas permanecerão relativamente estáveis nos próximos anos, nos principais países da América Latina, e apresentarão uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) que oscila entre 0% e 2% para o período 2014–2020.

O acesso à banda larga ainda possui taxas de crescimento aceitáveis, mas demonstra uma clara tendência à queda para os próximos anos, diz o relatório. Paralelamente, o mercado das telecomunica-ções móveis não parece ser uma fonte de crescimento para as operadoras, “uma vez que só demonstrará uma CAGR de 4,7% no período 2015–2021”.

A conclusão do estudo é que, na América Latina, a desaceleração do negócio das telecomunicações é clara. A pesquisa abrange os principais desafios que enfrenta a indústria na região, a disrupção gerada pela digitalização e a importância da valorização do cliente.

Tanto de maneira global, quanto especificamente na América Latina, o setor das telecomunicações está muito atrás de outras indústrias em termos de satisfação do cliente. A percentagem de usuári-os satisfeitos nos provedores de serviços de internet é de 64%, e nas teles móveis, de 71%, atrás até de bancos (76%). Os setores com melhor desempenho (restaurantes e televisão) alcançam 82% de satisfação.