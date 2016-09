Será realizado, neste sábado, dia 17, mais um Teatro às 18h. Trata-se da encenação da peça O Planeta, Brasileirinho e a Flora, da Oráculo Cia. de Teatro. O Teatro às 18h tem apoio do Porto Maravilha Cultural e realização da 1003 Artes e da Gato Pintô.

O espetáculo, que acontecerá no teatro da Sociedade Dramática Particular Filhos de Talma, aborda de forma lúdica os sérios problemas que constantemente surgem no nosso planeta: o aquecimento global, a escassez da água, o desperdício e a má alimentação. Esses são um dos tópicos abordados no texto. Atores e bonecos contracenam para contar essa história, mostrando que, com pequenas mudanças de hábitos, podemos contribuir para melhorar o nosso planeta. As músicas compostas, originalmente para o espetáculo, completam as mensagens transmitidas em cena.

No espetáculo O Planeta, Brasileirinho e a Flora tentam impedir que o grande cientista Dr. Progresso continue seus projetos para o desenvolvimento do planeta. Eles acreditam que o cientista está conspirando para a destruição do planeta e contribuindo para o aquecimento global.

Eles elaboram um grande plano para raptarem o Dr. Progresso e impedir que ele continue com suas experiências, e armam uma grande confusão envolvendo todos e chamando atenção também para os cuidados com a higiene pessoal e com o mundo a sua volta. Até que descobrem que o cientista não é um vilão e se unem a ele para encontrarem o equilíbrio para o planeta.

Ficha Técnica: Gilson Gomes (texto) e direção de Wagner Brandi. Elenco: Júnior Adler, Ricardo Lopes e Bianca Alves.

É importante frisar que o Teatro às 18h também comemorará um ano de existência da Escolinha de Futsal do Talma, neste sábado. Após será realizado o evento Música às 20, com o cantor e compositor Daniel Guerra.