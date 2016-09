Taiwan atrai 6,28 milhões de turistas até julho

Mais de 2,68 milhões de turistas visitaram Taiwan de janeiro a julho, um aumento de 7,93% em relação ao mesmo período do ano passado, informou na quinta-feira o departamento de turismo do país.

De acordo com relatório, 2,41 milhões vieram da China, 38% do total e um aumento anual de 0,41%. O número de turistas chineses vinha caindo desde maio.

Apesar do leve crescimento chineses que viajam por conta própria, o número de turistas em excursão diminuiu cerca de 30% nos três meses desde maio, em comparação com o mesmo período do ano passado.

Os turistas da Coreia tiveram um aumento 29,01%, o maior entre todas as fontes.

Promoções contribuíram para o aumento dos 17,46% no número de turistas do Japão nos sete meses, disse o relatório, acrescentando que Taiwan pretende atrair cerca de 10 milhões de visitantes neste ano.

Com informações da Agência Xinhua