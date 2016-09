SPC: 42% dos inadimplentes nem sabem ao certo o número de parcelas que têm a pagar

A falta de atenção em relação a educação financeira e o desconhecimento a respeito das próprias contas são algumas das razões que comumente dificultam o pagamento das dívidas atrasadas e a organização do orçamento familiar. Segundo uma pesquisa nacional realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), 42,2% dos inadimplentes não têm muito conhecimento sobre o número de parcelas das compras a crédito que serão pagas no próximo mês, três em cada 10 (33,9%) não sabem ao certo o valor das contas básicas e 40,3% desconhecem até mesmo sua renda total.

De acordo com o educador financeiro do SPC Brasil, José Vignoli, estar a par do orçamento é essencial para uma vida financeira livre dos riscos da inadimplência.

– O baixo conhecimento das contas, das parcelas a pagar e dos produtos e serviços adquiridos por meio do crédito indica que o consumidor perdeu o controle da situação. Nesse cenário, é extremamente difícil sair da inadimplência, pois a pessoa se torna incapaz de negociar melhor as dívidas e até mesmo de identificar as áreas em que é preciso realizar ajustes e cortes de gastos – afirma Vignoli.

A pesquisa mostra que quatro em cada 10 brasileiros inadimplentes não tem conhecimento sobre os valores dos produtos e serviços comprados a crédito que serão pagos no próximo mês (43,5%) e nem quais são eles (43,5%).

– Seja qual for o motivo que levou o consumidor a tornar-se inadimplente, uma coisa é certa: deixar de acompanhar atentamente as próprias finanças e contas só piora as coisas, pois só assim é possível viver dentro do padrão de vida adequado à sua realidade – aconselha o educador financeiro. Prova disso é que 23,5% dos inadimplentes nunca ou na minoria das vezes conseguem fechar o mês com todas as contas pagas.

Quando perguntados sobre quais são as prioridades financeiras, as mais citadas foram a compra de alimentos, produtos de higiene e limpeza (43,9%), seguido pelo pagamento no prazo das contas mensais, como luz e telefone (30,6%) e o pagamento das dívidas em atraso para limpar o nome (11%).

Para a economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti, com a recessão econômica, o desemprego e os efeitos da inflação, o poder de compra e de pagamento de contas das pessoas foi enfraquecido.

– Além da dificuldade dos consumidores em arcar com suas dívidas, as empresas que prestam serviços básicos, como de água, luz e plano de saúde, mostram cada vez mais disposição em negativar os inadimplentes, como forma de acelerar o recebimento dos compromissos em atraso – explica Marcela.

Maioria reduziu consumo de lazer e supérfluos – A inadimplência, o acesso mais restrito ao crédito e a maior dificuldade no pagamento de dívidas fizeram com que parcelas significativas de brasileiros inadimplentes mudassem alguns hábitos de consumo: 79,7% fizeram cortes e ajustes no orçamento; 77,7% abriram mão de coisas que consumiam antes; 75,9% deixaram de fazer compras parceladas; 71,4% agora evitam comprar roupas e calçados; 64,0% deixaram de sair com amigos e familiares para bares e restaurantes; e 56,6% cortaram alimentos supérfluos.

Segundo Vignoli, os resultados da pesquisa revelam que os problemas com dívidas em atraso impõem restrições consideráveis ao consumo, obrigando os consumidores a rever o orçamento e se adaptarem à nova condição.

– Caso não haja a possibilidade de adotar medidas para aumentar a renda, os inadimplentes se veem obrigados a abandonar hábitos de compra, trocar marcas tradicionais por outras mais acessíveis e deixar de adquirir determinados itens em favor de outros que são prioritários. São mudanças impactantes no padrão de vida, mas é fundamental para que as pessoas consigam obter sobras financeiras no orçamento e possam pagar as dívidas pendentes – conclui o educador financeiro.

Demanda do consumidor por crédito sobe 7,4% em agosto, aponta Serasa

De acordo com o Indicador Serasa Experian da Demanda do Consumidor por Crédito, a quantidade de pessoas que buscou crédito em agosto de 2016 cresceu 7,4% em relação ao mês imediatamente anterior (julho de 2016). Em comparação com agosto do ano passado, a alta foi de 1,9%. No acumulado do ano até agosto de 2016, a demanda do consumidor exibe crescimento de 1,7% parente mesmo período do ano passado.

De acordo com os economistas da Serasa Experian, o avanço de 7,4% em agosto de 2016 perante julho de 2016 foi beneficiado pela maior quantidade de dias úteis (23 em agosto contra 21), o mesmo ocorrendo em relação a agosto do ano passado (21 dias úteis). Isto mostra que, retirando-se o efeito-calendário, a demanda do consumidor por crédito ainda continua bastante enfraquecida.

Na comparação com julho de 2016, a maior alta na demanda por crédito ocorreu na baixa renda: alta de 9,7% para os consumidores que ganham até R$ 500 mensais. Para os que ganham entre R$ 500 e R$ 1.000 por mês o avanço foi de 9,0%. Para os que recebem entre R$ 1.000 e R$ 2 mil mensais, a alta em agosto de 2016 foi de 6,4%. Para os que recebem entre R$ 2 mil e R$ 5 mil por mês o avanço foi de 5,1%. Para os consumidores cujo rendimento mensal se situa entre R$ 5 mil e R$ 10 mil, a alta na demanda por crédito em agosto de 2016 foi de 4,9% e de 6,5% para os consumidores com rendimentos mensais superiores a R$ 10 mil.

No acumulado do ano até agosto de 2016, com exceção da faixa de menor renda (com queda de 1,8%), a busca do consumidor por crédito subiu em todas as demais faixas de renda em relação ao mesmo período de 2015: consumidores com renda mensal entre R$ 500 e R$ 1.000 (1,3%); renda mensal entre R$ 1.000 e R$ 2 mil (2,5%); renda mensal entre R$ 2 mil e R$ 5 mil (2,8%); renda mensal entre R$ 5 mil e R$ 10 mil (2,8%) e renda mensal maior que R$ 10 mil (2,3%).

Em agosto de 2016, quando comparado com julho de 2016, as oscilações na procura do consumidor por crédito nas regiões do país foram: Norte (3,6%); Nordeste (8,2%); Centro-oeste (5,7%), Sul (10,9%); Sudeste (6,6%).

No acumulado do ano até agosto de 2016, a demanda do consumidor por crédito avançou 4,3% na Região Sul, 2,3% no Sudeste e 2,5% no Centro-oeste. Na direção contrária estão as regiões Norte e Nordeste com quedas acumuladas de 4,0% e 1,2% no acumulado de janeiro a agosto de 2016 na comparação com o período de janeiro a agosto do ano passado.