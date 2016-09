SP: vendas do varejo caíram 5,3% em agosto, diz associação comercial

O movimento de vendas do comércio varejista da capital paulista caiu em média 5,3% em agosto, na comparação com o mesmo mês do ano passado. O dado é do Balanço de Vendas da Associação Comercial de São Paulo (ACSP).

Os desempenhos das comercializações a prazo e à vista foram semelhantes, com recuos de 5,4% e de 5,2%, respectivamente.

No período acumulado (de janeiro a agosto), o setor já acumula retrações de 6,6% nas vendas a prazo e de 13,8% a vista, frente a igual período de 2015, com queda média, portanto, de 10,2%.

Segundo o presidente da ACSP, Alencar Burti, os resultados negativos são explicados pela forte recessão, mas há boas perspectivas.

– O Balanço de agosto é interessante porque o recuo do mês (-5,3%) foi bem menor do que no acumulado do ano (-10,2%), apontando para um possível arrefecimento da queda – analisa Burti, que também é presidente da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp).

Segundo ele, “esse comportamento não pode ser projetado para os próximos meses. Mas, de qualquer maneira, é animador, e coincide com a sinalização de diversos outros indicadores de atividade econômica. A evolução da confiança de consumidores e empresários nos próximos meses vai ser crucial”.

Uma das razões para o enfraquecimento do ritmo de queda em agosto é o fato de o mês ter tido um dia útil a mais do que no ano passado. Além disso, agosto de 2015 já havia registrado tombos de 7,2% nas vendas a prazo e de 9,8% à vista (média de -8,5%), o que favoreceu a base de comparação em 2016.

– Isso reforça a ideia de que o pior da crise, pelo menos para o comércio, foi na segunda metade de 2015 e na primeira metade deste ano.

Na comparação com julho de 2016 – mês sem data comercial – o varejo paulistano registrou, em agosto, altas de 3,2% nas comercializações a prazo e de 4,3% à vista (média de 3,8%). O saldo positivo se deve ao Dia dos Pais – que, mesmo fraco, ajudou a movimentar o comércio. Outros motivos são o dia útil a mais, as liquidações de produtos da moda outono-inverno e a chegada de itens primavera-verão.