SP tem nova manifestação contra Temer

Pelo terceiro dia seguido, manifestantes fizeram um protesto na capital paulista pedindo a saída do presidente da República, Michel Temer, e contra a redução de direitos sociais. Desde as 18h, ativistas se concentraram no vão-livre do Museu de Arte de São Paulo (Masp), de onde saíram em passeata em direção ao Largo da Batata. Eles protestam também contra a violência da Polícia Militar, que reprimiu o ato desta quarta-feira.

A Secretaria estadual de Segurança informou que não vai permitir manifestações na Avenida Paulista no próximo domingo. Segundo nota divulgada, “toda a extensão da avenida estará reservada para o evento de passagem da tocha paralímpica, que integra a cerimônia oficial dos Jogos Paralímpicos Rio 2016”.