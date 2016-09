Socopa altera Carteira Recomendada para a semana

Carteira alterada – Após uma semana de forte turbulência nos mercados de risco, sobretudo no exterior, onde predominaram diversas preocupações em relação ao crescimento da economia global, bem como em relação ao aumento dos juros nos EUA, o Ibovespa encerrou a última sexta-feira com recuo de 1,43%, acumulando queda de 1,59% na semana e de 1,42% no mês.

Entre os eventos de destaque no período, na China tivemos uma bateria de dados da economia, no geral melhores que o previsto. A produção industrial anualizada de agosto expandiu 6,3% e as vendas no varejo 10,6%. Já os investimentos em ativos fixos urbanos expandiram 8,1%.

Na Europa, a produção industrial na Zona do Euro caiu 1,1% em julho, o saldo da balança comercial retrocedeu para 20 bilhões de euros e a inflação pelo CPI subiu 0,2% em agosto, com núcleo anualizado em alta de 0,8%.

Nos EUA, os números sobre o desempenho da economia continuaram trazendo incertezas sobre o ritmo de crescimento do país. Por lá, a inflação do atacado (PPI) de agosto ficou estável e o núcleo subiu 0,1%, as vendas no varejo encolheram 0,3%, a produção industrial teve queda de 0,4%. Já a inflação ao consumidor surpreendeu e atingiu alta de 0,2% em agosto, contra previsão de alta de 0,1%.

No Brasil, os acontecimentos no campo da política seguiram dominando as atenções. Entre os destaques, tivemos a cassação do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e o ex-presidente Lula foi denunciado pela força tarefa da Lava-jato. Isto sem falar na delação de Léo Pinheiro da OAS e boatos sobre delação da Odebrecht. De positivo, o destaque ficou por conta do anúncio do Programa de Parcerias em Investimentos, desta vez com 34 projetos listados e buscando melhor envolver o mercado de capitais.

Olhando para frente, para o período de 19/09 a 23/09, o grande destaque deve ficar por conta da reunião do Fomc na quarta-feira, a qual virá acompanhada da coletiva de Janet Yellen e da revisão as projeções econômicas dos dirigentes. Embora o aumento dos juros seja pouco provável neste encontro, espera-se que ocorra um reforço na sinalização de que o novo aumento virá ainda neste ano, o que tende a manter a volatilidade nos mercados de risco nos próximos dias. Não obstante, também devemos ter a divulgação do IBC-Br, Caged e IPCA internamente, os quais devem seguir evidenciando o momento desafiador que a economia brasileira atravessa.

Esta semana decidimos trocar nossa posição de SLC Agrícola ON (SLCE3) por Ultrapar ON (UGPA3). Nossa recomendação suporta-se pela leitura de que, a despeito do quadro de recessão econômica interno, a companhia vem apresentando resultados operacionais bastante resilientes, fruto de diversas medidas que têm sido endereçadas pelo management no sentido de preservar e fortalecer o business, tais como otimização dos custos, diversificação das linhas de negócios da empresa e novas aquisições, incluindo a compra da ALE Combustíveis, a qual tornou a marca Ipiranga a 2ª maior distribuidora do país. Isto posto, entendemos que a ação da Ultrapar mostra-se uma opção defensiva, com boa gestão e sólida geração de caixa; ou seja, uma opção mais adequada para atravessar o momento de forte turbulência e indefinição vivido pelo mercado de ações local.

