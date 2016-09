Sociedade aguarda solução para o problema da previdência

O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, que acompanha a comitiva presidencial em Xangai, China, divulgou um vídeo na tarde de hoje (2) no microblog Twitter para para falar da reforma da Previdência. Ele disse que o governo do presidente Michel Temer não vai retirar os direitos previstos da Constituição. Ele afirmou que, quem tem direito adquirido, mesmo com a reforma da Previdência Social, não perderá “um centavo”.

Padilha coordena um grupo interministerial no governo que discute com representantes de trabalhadores e empregadores a proposta de reforma da Previdência que será enviada ao Congresso Nacional. No Palácio do Planalto, a expectativa é aprovar as mudanças no sistema previdenciário ainda neste ano. Segundo o Jornal Nacional, o texto da reforma já está pronto e prevê o estabelecimento de idade mínima de 65 anos para a aposentadoria, tanto para homens como para mulheres.