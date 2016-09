Shoppings se tornam centros de conveniência e convivência

Os shoppings, considerados por muitos como centro de compras e lazer, passam a se tornar espaços de conveniência. É o que mostra estudo da Abrasce, publicado recentemente. Segundo 45% dos entrevistados, a principal motivação para a visita continua sendo fazer compras. Porém, na sequência, os mesmos afirmam que gostam de ir a lanchonetes, restaurantes ou cafés (19%), ver vitrines/passear (18%) e utilizar serviços (15%). Entre os serviços mais buscados em shoppings estão os que permitem algum tipo de transação bancária (caixa eletrônico, lotérica, agência bancária).

Os shoppings do Grupo Partage acompanham essa tendência e contam com diversos serviços que buscam oferecer praticidade e comodidade aos clientes. Para incrementar ainda mais o mix de opções, o Partage Shopping Rio Grande lançou em fevereiro, junto com o departamento do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB) do Rio Grande, um escritório compartilhado, no qual várias pessoas podem utilizar o espaço para desenvolver trabalhos profissionais. Trata-se de uma nova forma de pensar o trabalho, através do conceito de ‘coworking’.

De acordo com o portal Coworking Brasil, a prática segue as tendências do freelancing e das start-ups, reunindo diariamente milhares de pessoas que curtem trabalhar em um ambiente inspirador. O Censo Coworking Brasil 2016 afirma que existem no País atualmente 378 espaços ativos de coworking – no mundo, estima-se que esse número chegue a 10.000.

O Partage Shopping Betim, localizado em Minas Gerais, oferece uma opção de serviço parecido, chamada Work Station. Trata-se de um confortável espaço, especialmente decorado, que oferece rede de internet wi-fi gratuita, tomadas para os frequentadores carregarem seus equipamentos e ainda mesas de trabalho e reunião. O espaço pode ser utilizado sem nenhum custo. Além disso, o empreendimento também oferece serviços bancários, uma casa lotérica, uma casa de câmbio, um Centro Automotivo, com serviços de alinhamento, balanceamento, suspensão, freios, rodas, pneus, um lava-jato, dois salões de beleza e dois lounges wi-fi com internet e pontos de energia gratuitos.

Já o Partage Shopping Campina Grande aposta em diversos serviços para atrair e fidelizar clientes. O empreendimento conta com agência bancária do Banco Brasil, o Mr Clock’s, quiosque de conserto de relógios, pulseiras e chaves, a casa de câmbio Banco Daycoval, uma casa lotérica e um salão de beleza.

O Partage Shopping Parauapebas também oferece serviços de banco, com atendimento presencial, como o Bradesco, caixas eletrônicos 24 horas e uma farmácia. Já no Partage Norte Shopping Natal, o cliente tem acesso a agências bancárias (Bradesco e Banco do Brasil), caixas de autoatendimento, lotérica e agência de câmbio.

O Partage Shopping São Gonçalo conta com diversas opções, como casa lotérica, um ponto de recarga Riocard, caixas eletrônicos, uma loja para pequenos consertos de roupas (Conserte), uma clínica dentária (Implante Rio), além de serviços de unha e cabelo (Cor e Unha e Unha Paris).

A pesquisa encomendada pela Abrasce permite constatar, ainda, que os consumidores estão gastando mais. Entre 2012 e 2016, o ticket médio apresentou elevação de 24%, correspondendo hoje a R$ 243,82. “Dados como esse atestam a força dos centros de compras, mesmo em momentos desafiadores. Resilientes, os shoppings são modelos de negócios que se destacam pelo diversificado mix de lojas e oferta variada de serviços, conveniência, lazer e entretenimento”, destaca Adriana Colloca, superintendente da Abrasce.

Funcionamento dos shoppings no dia 7 de setembro

Nesta quarta-feira, feriado do Dia da Independência do Brasil, os shoppings Américas, Bay Market, Center Shopping Rio, Pátio Alcântara, Santa Cruz Shopping, Shopping Grande Rio e West Shopping funcionarão em horários especiais.

Américas Shopping

As lojas e quiosques funcionarão das 13h às 21h, Praça de Alimentação e Lazer, das 11h às 23h. Os restaurantes funcionarão das 12h às 23h.

O Américas Shopping fica na Av. das Américas, 15.500 – Recreio (esq. com Benvindo de Novaes). Tel.: (21) 2442-9900.

Bay Market

As lojas e quiosques funcionarão das 15h às 21h, e a Praça de Alimentação, das 12h às 21h.

O Shopping Bay Market fica na Av. Visconde do Rio Branco, 360 – Centro Niterói/RJ – Tel.: (21) 2620-2330.

Center Shopping

As lojas e quiosques funcionarão das 13h às 21h, e a Praça de Alimentação, das 11h às 22h.

O Center Shopping Rio fica na Av. Geremário Dantas, 404 – Jacarepaguá – Rio de Janeiro – RJ. Tel.: (21) 3312- 5000.

Pátio Alcântara

As lojas e quiosques funcionarão das 09h às 15h, e a Praça de Alimentação, das 10h às 15h.

O Shopping Pátio Alcântara fica na Praça Carlos Gianelli, s/nº, Alcântara – São Gonçalo. Tel.: (21) 3856-4086.

Santa Cruz Shopping

As lojas e quiosques funcionarão das 15h às 21h, e a Praça de Alimentação, das 12h às 21h.

O Santa Cruz Shopping fica na Rua Felipe Cardoso, 540 – Santa Cruz – Tel.: (21)2418-9400.

Shopping Grande Rio

As lojas e quiosques funcionarão das 13h às 21h, e a Praça de Alimentação, das 12h às 22h. O Hipermercado Extra funcionará das 8h às 23h, e Rio Poupa Tempo não funcionará.

O Shopping Grande Rio fica na Rua Maria Soares Sendas, 111, São João de Meriti. Tel.: (21) 2430-5111.

West Shopping

As lojas e quiosques funcionarão das 13h às 21h, e a Praça de Alimentação, das 11h às 23h.

O West Shopping fica na Estrada do Mendanha, 555, Campo Grande/ RJ – Tel.: (21) 3178-9501/ 9502.