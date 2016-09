Sexta é dia de cultura para crianças do Instituto Reação

Cerca de 120 crianças do Instituto Reação vão curtir atrações teatrais nesta sexta-feira, dia 23 de setembro, no Polo Cidade de Deus, na Estácio de Jacarepaguá. A ação será promovida pela Cennarium, serviço de entretenimento pioneiro na exibição de peças de teatro online e on demand (sob demanda) por meio de multiplataformas. As peças serão transmitidas em um telão.

Voltadas a públicos de diferentes faixas etárias, as sessões ocorrerão em dois horários. A primeira turma, com crianças de 4 a 12 anos, assistirá à premiada peça “Histórias por telefone”, dirigida por Carla Candiotto, a partir das 9h. O espetáculo, baseado no livro “Fábulas por telefone”, mostra o personagem Bianchini, que, toda noite, conta histórias, por telefone, para sua filha. Mas não é só a menina que aguarda ansiosamente a chamada do pai. Do outro lado da linha, estão quatro curiosas telefonistas que também adoram ouvir as narrativas. A peça recebeu o Prêmio APCA 2011 de Melhor Espetáculo e Melhor Direção de Teatro Infantil e o Prêmio Femsa de Teatro Infantil 2011 de Melhor Direção.

A segunda sessão, dirigida a jovens entre 7 e 12 anos, apresentará “O fantasma do som”, a partir das 17h. O espetáculo, de Marcelo Romagnoli, gira em torno da história de um fantasma que vive em um estúdio de rádio e acompanha a gravação de uma radionovela. A comédia musical da premiada Banda Mirim – com 12 artistas em cena – brinca com variedades de sons e propõe a misteriosa arte de ouvir. Em todas as sessões, as crianças terão direito a um kit guloseimas.