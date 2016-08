Setor não manufatureiro chinês reduz ritmo

Beijing – A atividade do setor não manufatureiro da China continuou crescendo em agosto, mas a um ritmo mais lento do que no mês anterior, mostraram nesta quinta-feira dados oficiais. O Índice de Gerentes de Compras (PMI, em inglês) do setor não manufatureiro da China foi de 53,5 em agosto, reduzindo de 53,9 em julho, mas acima de 50, nível neutro entre expansão e contração, de acordo com um relatório emitido conjuntamente pelo Departamento Nacional de Estatísticas (DNE) e a Federação Chinesa de Logística e Aquisições.

A China contou com crescimento em serviços para compensar o retrocesso em manufatura e exportações. O PMI do setor não manufatureiro monitora atividades de negócios nos setores de serviços e de construção. Negócios relacionados a armazenagem, transporte aéreo, turismo, software da internet e telecomunicações apresentaram crescimento saudável em agosto, disse o estatístico do DNE, Zhao Qinghe.

No entanto, o setor de construção se expandiu de forma lenta no mês passado, principalmente devido às chuvas torrenciais e altas temperaturas no sul da China, analisou ele. O subíndice de atividades de construção caiu para 58,2, 2,9 pontos percentuais menos que julho. Zhao disse que o setor de construção terá uma alta estável em volume comercial nos próximos meses com melhora de condições climáticas e aceleração da construção de infraestrutura.

Agência Xinhua

