Setor moveleiro amarga índices negativos no primeiro semestre

De acordo com dados divulgados no relatório do Iemi – Inteligência de Mercado, o setor moveleiro finaliza o primeiro semestre deste ano no vermelho.

De janeiro a junho, a produção de móveis brasileira fabricou 202.465 milhões de peças, o que representa uma queda de 14,9%, se comparado aos primeiros seis meses de 2015.

No Rio Grande do Sul a situação se repete. O estado produziu 35.012 milhões de peças, uma redução de 16,1%, com relação aos 41.711 milhões do mesmo período no ano passado.

O consumo aparente de móveis nacional chegou a 200.967 milhões em volume, um recuo de 15,3%, frente aos 237.159 milhões de 2015. O gaúcho somou 33.448 milhões de peças, fechando com uma redução de 18,1%, se comparado aos 40.833 milhões do ano anterior. E os números negativos entre as análises do primeiro semestre de 2016 com o de 2015 não param por aí! A importação sofreu queda de 12,8%. De 6.122 milhões de peças importadas no ano passado, passou para 5.338.

No Rio Grande do Sul, o cenário é ainda pior: foram importadas 728 mil peças no ano passado, contra apenas 219 mil este ano, uma diminuição de expressivos 70%.

O inverso acontece com relação à exportação. Enquanto no total nacional houve redução de 1,9%, no Estado, este índice é um dos poucos com crescimento de 11%. Em 2015, o RS exportou 1.606 milhões de peças. Este ano, foram 1.782 milhões.

A participação dos móveis importados foi de 2,7% e a de exportados 3,5%, ambos os índices apresentaram leve melhora comparados aos 2,6% e 3%, respectivamente, alcançados no ano passado.

No RS, os importados, que representaram 0,7% do consumo interno em 2016, em 2015 chegaram a 1,8%.

A produtividade do setor de móveis acumulou queda de 11,3% em relação a 2015. Já a indústria de transformação registrou um pequeno aumento de 1,4%.

Os índices negativos chegaram também as vendas do comércio varejista de móveis, que sofreram, um recuo de 12,5% em volume e de 9% em valores, com relação ao mesmo período do ano passado. No comércio varejista gaúcho, os números foram positivos, com um aumento de 6,6% em volume e de 14,4% em valores.

Outro segmento que apresentou resultados negativos foi o de geração de empregos. Conforme dados Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho, nos primeiros seis meses deste ano haviam 238.888 mil postos de trabalho com registro em carteira no setor moveleiro, sendo 34.874 mil no Rio Grande do Sul. Comparando com o mesmo período de 2015, a retração foi de 10,2% em âmbito nacional e de 9,4% no Estado. A média salarial também caiu consideráveis 7,7%.

De acordo com o presidente da Movergs, Volnei Benini, apesar de os números refletirem um momento delicado da economia, a solução para as indústrias do setor moveleiro é continuar o processo de investimento em seus negócios.

– É necessário rever conceitos, produtos, tecnologias e questões relacionadas com a exportação, como, por exemplo, buscar novos mercados – avalia.

Para o executivo, 2016 não é um ano perdido, e sim um ano de aprendizado e de muitos obstáculos que precisam ser ultrapassados.

– Em 2017, quando a questão política estiver definida, vamos ter melhoras. Será o ano da retomada. No entanto, a consolidação acontecerá em 2018, quando voltaremos a ter um crescimento sustentável.