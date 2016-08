Setor manufatureiro da China cresce em agosto

Beijing – As atividades no setor manufatureiro da China se expandiram em agosto devido a uma recuperação na demanda do mercado e na produção, mostraram os dados oficiais divulgados nesta quinta-feira. O Índice de Gerentes de Compras (PMI, em inglês) oficial ficou em 50,4 no mês passado, ante 49,9 em julho, segundo o Departamento Nacional de Estatísticas (DNE) e a Federação Chinesa de Logística e Compra. Uma leitura acima de 50 indica expansão, e o contrário, contração.

O estatístico do DNE Zhao Qinghe disse que tanto a produção como a demanda se recuperaram em agosto. O subíndice que mede a produção ficou em 52,6, 0,5 ponto mais alto que julho e também o mais alto nível desde o início do ano. O subíndice para novos pedidos foi de 51,3, 0,9 ponto mais alto que no mês anterior.

Por outro lado, o PMI Geral de Caixin para o setor manufatureiro chinês caiu para 50 em agosto, ante 50,6 em julho. A leitura no mês passado é neutra, sinalizando uma deterioração na margem no setor manufatureiro, após expansão em julho, segundo a pesquisa conduzida pelo provedor de serviços de informação financeira Markit e patrocinada pela Caixin Media.

O PMI é calculado com base nos indicadores como produção, novas encomendas, emprego e estoques de matéria-prima. Em agosto, tanto a produção como as novas encomendas aumentaram a taxas mais lentas, enquanto as vendas de exportação continuaram a cair, segundo a Caixin.

Enquanto isso, as perdas de empregos continuaram, embora a última redução seja a mais baixa em 2016. Isso contribuiu para um maior aumento nas reservas de mão de obra. As pressões inflacionárias aliviaram, e tanto os custos de investimento como os preços cobrados aumentaram mais lentamente em relação a julho, mostrou a pesquisa.

Gastos de empresas manufatureiras em Internet das Coisas atingirão US$ 128 bi

Os gastos das empresas de manufatura chinesas na Internet das Coisas (IoT, na sigla em inglês) devem crescer a uma taxa média anual de 14,7% e atingir US$ 127,5 bilhões até 2020, disse um relatório divulgado nesta quinta-feira. “Durante o processo, softwares e serviços terão o mais rápido crescimento com uma fatia de mercado total de mais de 60%”, disse o relatório da empresa de pesquisa International Data Corp. (IDC).

A IoT é uma indústria emergente estratégica na China, incluída no 13º Plano Quinquenal de Desenvolvimento. O “Made in China 2025” é um plano de ação de 10 anos que pretende transformar a China em uma potência manufatureira. Promover a manufatura inteligente – elevar o nível da manufatura ligada em rede e colaboradora e acelerar a transformação da indústria manufatureira em serviços – é caminho no futuro para a indústria, disse o texto.

“Muitos fabricantes chineses começaram a implementar uma estratégia de IoT para melhorar a produção, eficiência e evoluir seus modelos de negócios”, disse Wang Yue, gerente de pesquisa sênior da IDC China.

Nos próximos dois anos, três principais tendências liderarão o desenvolvimento da IoT na indústria manufatureira da China – a competição de plataforma da IoT intensificará, aplicações da IoT manufatureira acelerarão a inovação, enquanto a computação avançada se tornará a próxima área para ser expandida, previu.

Agência Xinhua

