Setor farmacêutico destina mais de R$ 8 bi a compra de espaço publicitário em 2015

O setor farmacêutico destinou R$ 8,1 bilhões para compra de espaço publicitário em 2015, o que indica um aumento de 35% em relação ao ano anterior, aponta o estudo Retrospectiva & Perspectivas 2015, da Kantar Ibope Media.

A categoria outros medicamentos (produtos para emagrecimento, tratamento capilar, varizes, entre outros) foi responsável por 27% da compra de espaço publicitário do setor, totalizando R$ 2,2 bilhões, com crescimento de 90% em relação a 2014. A TV aberta foi o destino de 91% do volume, dos quais 21% em ações de merchandising.

Ainda sobre o setor farmacêutico, 23% dos investimentos foram provenientes da categoria tônicos fortificantes e vitaminas representando um crescimento de 68% em 2015. Os destaques desse segmento foram os complexos vitamínicos e de suplemento alimentar para adultos, que concentraram mais de 80% do volume de mídia publicitária da categoria.

Faturamento das grandes redes cresce 14% no acumulado de 2016

As grandes redes do varejo farmacêutico nacional faturaram R$ 6 bilhões nos dois primeiros meses deste ano, de acordo com a Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma). O montante é 13,91% superior ao registrado no mesmo período de 2015. No acumulado dos últimos 12 meses, o movimento foi de R$ 36,68 bilhões, um aumento de 11,26% na comparação com o período anterior.

Somente em fevereiro, as vendas movimentaram R$ 2,9 bilhões, índice 18,5% superior ao do mesmo mês do ano passado. A pesquisa, conduzida pela Fundação Instituto de Administração da Universidade de São Paulo (FIA-USP), revelou que a categoria de não medicamentos (artigos de higiene, perfumaria e bem-estar) foi o grande responsável pelo expressivo crescimento. Até fevereiro de 2016, as vendas deste segmento somaram R$ 2,1 bilhões, 35% do total comercializado no período. Este valor é 14,26% maior que os dois primeiros meses de 2015.

– A resiliência do setor farmacêutico, em função de fatores como o envelhecimento populacional, representa um estímulo natural para o consumo. E as grandes redes, pela sua maior eficiência na gestão de estoques, na diversificação da oferta de produtos e pela abrangência geográfica, tornam-se um canal de fácil acesso para a população – avalia o presidente-executivo da Abrafarma, Sérgio Mena Barreto.

Volume total – No período, os medicamentos representaram um volume total de R$ 3,9 bilhões, contra pouco mais de R$ 3,4 bilhões no acumulado nos meses iniciais de 2015, uma alta de 7,48%. As vendas em unidades de medicamentos e não medicamentos subiram de 337 para mais de 352 milhões de unidades. Já o montante de lojas em operação passou de 5.617 para 5.969 e o número de pessoas atendidas chegou a 67,23 milhões.

Ainda de acordo com o estudo, a venda de genéricos somou mais de R$ 688 milhões, 13,66% superior que janeiro e fevereiro do ano passado. Ao todo, foram vendidas mais de 45 milhões de unidades desta categoria.