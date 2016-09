Série de livros didáticos aprofunda conhecimento sobre o setor de seguros

A Escola Nacional de Seguros lança este mês uma coleção de livros temáticos para quem busca informações sobre o mercado além do âmbito e dos interesses de um consumidor leigo. A Série Textos Didáticos destina-se a interessados em se qualificar na área, mas também a técnicos, graduados, especialistas ou profissionais que querem aprimorar conhecimentos específicos – seja por meio da leitura, dos cursos oferecidos pela Instituição de ensino ou combinando as duas ferramentas.

Serão abordados 25 temas dentro dos universos da economia, direito, finanças, administração e outras áreas que têm relação direta com as disciplinas oferecidas na Escola Nacional de Seguros. As publicações serão assinadas, primordialmente, por professores da Instituição. Os dois primeiros títulos – O Sistema de Controles Internos no Mercado Segurador Brasileiro e Matemática Atuarial para Administradores – Seguro de Pessoas – serão lançados no dia 22 de setembro, durante o Seminário de Controles Internos & Compliance, promovido, em São Paulo, pela Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNseg).