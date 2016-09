Sérgio Rosa, ex-presidente da Previ, é afastado do conselho da BRF

O Conselho de Administração da BRF aprovou a suspensão de Sérgio Rosa do cargo de membro do comitê de auditoria da companhia, tendo em vista ordem judicial no âmbito da Operação Greenfield. A decisão foi tomada em reunião extraordinária do conselho da empresa de alimentos. A medida perdurará enquanto houver decisão judicial ou de autoridade competente que impeça Rosa de exercer função ou cargo de direção em empresa ou grupo empresarial ou até nova deliberação do conselho. A Polícia Federal deflagrou na última segunda-feira operação para investigar suspeita de fraude nos fundos de pensão Previ, Petros, Postalis e Funcef com o cumprimento de mandados judiciais e o bloqueio de R$ 8 bilhões, determinado pela Justiça Federal de Brasília. Rosa é ex-presidente da Previ.

Governo cancela leilão de energia A-3

O Ministério de Minas e Energia cancelou o leilão de contratação de energia elétrica de novos empreendimentos do tipo A-3, que deveria negociar contratos para fornecimento a partir de 2019, segundo portaria publicada nesta quinta-feira no Diário Oficial da União. O leilão estava previsto para ocorrer ainda neste segundo semestre.

Embraer investigada nos EUA

Prosseguem as investigações abertas pelo Governo dos Estados Unidos para apurar suspeitas de que a Embraer pagou propina para obter contratos no exterior, agora envolvendo negócios fechados na Arábia Saudita e na Índia. Essas investigações foram iniciadas em 2010. A Embraer colabora com as investigações e anunciou em julho que espera fechar em breve um acordo com as autoridades dos EUA e já separou US$ 200 milhões para pagar multas decorrentes do processo.

Novo plano de negócios

A Eletrobras pretende divulgar, no início de novembro, o novo plano de negócios para os próximos cinco anos, informa a Eletrobras. O objetivo, segundo o presidente da companhia, Wilson Ferreira Jr, é que o documento seja aprovado pelo conselho de administração na última semana de outubro.

Justiça mantém suspensão de assembleia da Oi

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça indeferiu pedido liminar apresentado pelo acionista Société Mondiale, disse a Oi em comunicado ao mercado. “A companhia informa aos seus acionistas que permanecem suspensas as assembleias convocadas para se realizarem em 8 de setembro e sua realização dependerá de definição posterior pelo poder judiciário”. A Bratel e a BNDESPar entraram com pedido de adoção do processo de voto múltiplo para as assembleias segundo a Oi, não há acordo ou contrato celebrado entre a Bratel e o fundo Société Mondiale.

Brasil Pharma deve vender duas unidades

A Brasil Pharma estaria perto de vender duas unidades por cerca de R$ 1,2 bilhão, numa estratégia para reduzir dívida.A primeira venda será a da Drogaria Rosário Distrital para a Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos e deve proporcioonar cerca de R$ 200 milhões. Depois, será negociada a Drogarias Big Ben por R$ 1 bilhão. O comprador será o braço de drogarias do grupo industrial e de serviços Ultrapar Participações.

Algar cria fórum de dúvidas

A Algar Telecom lançou um fórum de discussão no qual qualquer pessoa, cliente ou não da operadora, pode tirar dúvidas sobre tecnologia. O site se assemelha a serviços como Yahoo! Respostas, por exemplo, em que uma pessoa publica sua dúvida, e os demais participantes respondem. A plataforma, batizada de Falaí está em testes, na versão beta. Segundo a companhia, a iniciativa é uma forma de ampliar o relacionamento com atuais e potenciais clientes. Por enquanto, o fórum tem apenas uma categoria de conteúdo: tecnologia e games.